Квартири по три мільйони: як подорожчали "однушки" в Україні за чотири роки

За чотири роки ціни на однокімнатні квартири в Україні зросли подекуди майже вдвічі. Найбільше подорожчання зафіксовано в Чернігові, Тернополі та Вінниці. Водночас у прифронтових регіонах житло подешевшало.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.
Ринок нерухомості в Україні продовжує трансформуватися, попри війну, пандемію та економічну нестабільність.
Найбільш суттєве зростання цін зафіксовано у таких містах:
Суттєве зростання також зафіксовано в:
У більшості обласних центрів спостерігається помірне зростання:
Очікуване просідання - у прифронтових містах:
У Сумах та Полтаві зафіксовано незначне зростання: лише 5-7%. Так, у Сумах квартири подорожчали з 1,19 мільйона до 1,2 мільйона гривень, а у Полтаві - з 689 тисяч до 725 тисяч гривень.
Ринок нерухомості, попри війну, демонструє живу динаміку. Найбільше зростання - у містах західної та центральної України, куди українці переїжджали після початку повномасштабної війни. Це призвело до підвищеного попиту і, відповідно, зростання цін.
Раніше РБК-Україна писало, що попри те, що можливості для придбання житла в Україні зараз на високому рівні, попит на нього знижується. За даними НБУ, причиною цього є воєнні ризики, невизначеність і слабкий ефект від іпотеки. Найчастіше українці купують старе житло на вторинному ринку, а новобудови втрачають популярність. Відновлення ринку стримується повільними темпами, і без покращення безпекової ситуації значного зростання попиту не очікується.
Також ми писали, що ціни оголошень із продажу квартир на вторинному ринку зросли, проте реальна вартість угод майже не змінилася: у Києві та Львові навіть відзначається незначне зниження. Це пов'язано зі збільшенням пропозиції, зміцненням гривні і стабілізацією витрат на будівництво
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.