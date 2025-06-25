Квартири по три мільйони: як подорожчали "однушки" в Україні за чотири роки

Раніше РБК-Україна писало, що попри те, що можливості для придбання житла в Україні зараз на високому рівні, попит на нього знижується. За даними НБУ, причиною цього є воєнні ризики, невизначеність і слабкий ефект від іпотеки. Найчастіше українці купують старе житло на вторинному ринку, а новобудови втрачають популярність. Відновлення ринку стримується повільними темпами, і без покращення безпекової ситуації значного зростання попиту не очікується.

Також ми писали, що ціни оголошень із продажу квартир на вторинному ринку зросли, проте реальна вартість угод майже не змінилася: у Києві та Львові навіть відзначається незначне зниження. Це пов'язано зі збільшенням пропозиції, зміцненням гривні і стабілізацією витрат на будівництво

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