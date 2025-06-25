Квартиры по три миллиона: как подорожали "однушки" в Украине за четыре года

За четыре года цены на однокомнатные квартиры в Украине выросли кое-где почти вдвое. Наибольшее подорожание зафиксировано в Чернигове, Тернополе и Виннице. В то же время в прифронтовых регионах жилье подешевело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Рынок недвижимости в Украине продолжает трансформироваться, несмотря на войну, пандемию и экономическую нестабильность.
Наиболее существенный рост цен зафиксирован в таких городах:
Существенный рост также зафиксирован в:
В большинстве областных центров наблюдается умеренный рост:
Ожидаемое проседание - в прифронтовых городах:
В Сумах и Полтаве зафиксирован незначительный рост: всего 5-7%. Так, в Сумах квартиры подорожали с 1,19 миллиона до 1,2 миллиона гривен, а в Полтаве - с 689 тысяч до 725 тысяч гривен.
Рынок недвижимости, несмотря на войну, демонстрирует живую динамику. Наибольший рост - в городах западной и центральной Украины, куда украинцы переезжали после начала полномасштабной войны. Это привело к повышенному спросу и, соответственно, росту цен.
Ранее РБК-Украина писало, что несмотря на то, что возможности для приобретения жилья в Украине сейчас на высоком уровне, спрос на него снижается. По данным НБУ, причиной этого являются военные риски, неопределенность и слабый эффект от ипотеки. Чаще всего украинцы покупают старое жилье на вторичном рынке, а новостройки теряют популярность. Восстановление рынка сдерживается медленными темпами, и без улучшения ситуации с безопасностью значительного роста спроса не ожидается.
Также мы писали, что цены объявлений по продаже квартир на вторичном рынке выросли, однако реальная стоимость сделок почти не изменилась: в Киеве и Львове даже отмечается незначительное снижение. Это связано с увеличением предложения, укреплением гривны и стабилизацией расходов на строительство
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