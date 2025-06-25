Квартиры по три миллиона: как подорожали "однушки" в Украине за четыре года

Ранее РБК-Украина писало, что несмотря на то, что возможности для приобретения жилья в Украине сейчас на высоком уровне, спрос на него снижается. По данным НБУ, причиной этого являются военные риски, неопределенность и слабый эффект от ипотеки. Чаще всего украинцы покупают старое жилье на вторичном рынке, а новостройки теряют популярность. Восстановление рынка сдерживается медленными темпами, и без улучшения ситуации с безопасностью значительного роста спроса не ожидается.

Также мы писали, что цены объявлений по продаже квартир на вторичном рынке выросли, однако реальная стоимость сделок почти не изменилась: в Киеве и Львове даже отмечается незначительное снижение. Это связано с увеличением предложения, укреплением гривны и стабилизацией расходов на строительство

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