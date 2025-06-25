Квартири по три мільйони: як подорожчали "однушки" в Україні за чотири роки

За чотири роки ціни на однокімнатні квартири в Україні зросли подекуди майже вдвічі. Найбільше подорожчання зафіксовано в Чернігові, Тернополі та Вінниці. Водночас у прифронтових регіонах житло подешевшало.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.

Ринок нерухомості в Україні продовжує трансформуватися, попри війну, пандемію та економічну нестабільність. Де "однушки" подорожчали найбільше Найбільш суттєве зростання цін зафіксовано у таких містах: у Чернігові: +83% - з 662 тисяч гривень до 1,2 мільйона гривень;

+83% - з 662 тисяч гривень до 1,2 мільйона гривень; у Тернополі : +82% - з 907 тисяч гривень до 1,65 мільйона гривень;

: +82% - з 907 тисяч гривень до 1,65 мільйона гривень; у Вінниці : +73% - з 1,2 мільйона до 1,9 мільйона гривень;

: +73% - з 1,2 мільйона до 1,9 мільйона гривень; у Житомирі : +58% - з 1 мільйона до 1,6 мільйона гривень;

: +58% - з 1 мільйона до 1,6 мільйона гривень; в Івано-Франківську: +56% - з 1,1 мільйона до 1,9 мільйона гривень. Суттєве зростання також зафіксовано в: Рівному : +49% - з 1 мільйона до 1,5 мільйона гривень;

: +49% - з 1 мільйона до 1,5 мільйона гривень; Одесі : +47% - з 1,09 мільйона до 1,6 мільйона гривень;

: +47% - з 1,09 мільйона до 1,6 мільйона гривень; Києві : +42% - з 2,1 мільйона до 3,1 мільйона гривень;

: +42% - з 2,1 мільйона до 3,1 мільйона гривень; Кропивницькому: +41% - з 707 тисяч гривень до 1 мільйона гривень;

+41% - з 707 тисяч гривень до 1 мільйона гривень; Ужгороді: +41% - з 1,2 мільйона до 1,7 мільйона гривень. Стабільне зростання У більшості обласних центрів спостерігається помірне зростання: Чернівці: +37% - з 1,1 мільйона до 1,5 мільйона гривень;

+37% - з 1,1 мільйона до 1,5 мільйона гривень; Луцьк: +37% - з 1,2 мільйона до 1,6 мільйона гривень;

+37% - з 1,2 мільйона до 1,6 мільйона гривень; Харків: +33% - з 650 тисяч до 871 тисячі гривень;

+33% - з 650 тисяч до 871 тисячі гривень; Хмельницький: +31% - з 994 тисяч до 1,3 мільйона гривень;

+31% - з 994 тисяч до 1,3 мільйона гривень; Черкаси: +28% - з 1,2 мільйона до 1,5 мільйона гривень;

+28% - з 1,2 мільйона до 1,5 мільйона гривень; Львів: +25% - з 1,8 мільйона до 2,2 мільйона гривень (найнижче зростання серед лідерів). Де ціни впали Очікуване просідання - у прифронтових містах: у Херсоні ціни впали на 16% - з 716 тис. до 608 тисяч гривень;

ціни впали на 16% - з 716 тис. до 608 тисяч гривень; у Запоріжжі - на 13% (з 777 тисяч до 671 тисячі гривень);

- на 13% (з 777 тисяч до 671 тисячі гривень); у Миколаєві - на 6% (з 797 тисяч до 748 тисяч гривень);

- на 6% (з 797 тисяч до 748 тисяч гривень); у Дніпрі - на 5% (з 1,1 мільйона до 1,07 мільйона гривень). У Сумах та Полтаві зафіксовано незначне зростання: лише 5-7%. Так, у Сумах квартири подорожчали з 1,19 мільйона до 1,2 мільйона гривень, а у Полтаві - з 689 тисяч до 725 тисяч гривень. Чому це важливо Ринок нерухомості, попри війну, демонструє живу динаміку. Найбільше зростання - у містах західної та центральної України, куди українці переїжджали після початку повномасштабної війни. Це призвело до підвищеного попиту і, відповідно, зростання цін.