Квартири по три мільйони: як подорожчали "однушки" в Україні за чотири роки
За чотири роки ціни на однокімнатні квартири в Україні зросли подекуди майже вдвічі. Найбільше подорожчання зафіксовано в Чернігові, Тернополі та Вінниці. Водночас у прифронтових регіонах житло подешевшало.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.
Ринок нерухомості в Україні продовжує трансформуватися, попри війну, пандемію та економічну нестабільність.
Де "однушки" подорожчали найбільше
Найбільш суттєве зростання цін зафіксовано у таких містах:
- у Чернігові: +83% - з 662 тисяч гривень до 1,2 мільйона гривень;
- у Тернополі: +82% - з 907 тисяч гривень до 1,65 мільйона гривень;
- у Вінниці: +73% - з 1,2 мільйона до 1,9 мільйона гривень;
- у Житомирі: +58% - з 1 мільйона до 1,6 мільйона гривень;
- в Івано-Франківську: +56% - з 1,1 мільйона до 1,9 мільйона гривень.
Суттєве зростання також зафіксовано в:
- Рівному: +49% - з 1 мільйона до 1,5 мільйона гривень;
- Одесі: +47% - з 1,09 мільйона до 1,6 мільйона гривень;
- Києві: +42% - з 2,1 мільйона до 3,1 мільйона гривень;
- Кропивницькому: +41% - з 707 тисяч гривень до 1 мільйона гривень;
- Ужгороді: +41% - з 1,2 мільйона до 1,7 мільйона гривень.
Стабільне зростання
У більшості обласних центрів спостерігається помірне зростання:
- Чернівці: +37% - з 1,1 мільйона до 1,5 мільйона гривень;
- Луцьк: +37% - з 1,2 мільйона до 1,6 мільйона гривень;
- Харків: +33% - з 650 тисяч до 871 тисячі гривень;
- Хмельницький: +31% - з 994 тисяч до 1,3 мільйона гривень;
- Черкаси: +28% - з 1,2 мільйона до 1,5 мільйона гривень;
- Львів: +25% - з 1,8 мільйона до 2,2 мільйона гривень (найнижче зростання серед лідерів).
Де ціни впали
Очікуване просідання - у прифронтових містах:
- у Херсоні ціни впали на 16% - з 716 тис. до 608 тисяч гривень;
- у Запоріжжі - на 13% (з 777 тисяч до 671 тисячі гривень);
- у Миколаєві - на 6% (з 797 тисяч до 748 тисяч гривень);
- у Дніпрі - на 5% (з 1,1 мільйона до 1,07 мільйона гривень).
У Сумах та Полтаві зафіксовано незначне зростання: лише 5-7%. Так, у Сумах квартири подорожчали з 1,19 мільйона до 1,2 мільйона гривень, а у Полтаві - з 689 тисяч до 725 тисяч гривень.
Чому це важливо
Ринок нерухомості, попри війну, демонструє живу динаміку. Найбільше зростання - у містах західної та центральної України, куди українці переїжджали після початку повномасштабної війни. Це призвело до підвищеного попиту і, відповідно, зростання цін.
Раніше РБК-Україна писало, що попри те, що можливості для придбання житла в Україні зараз на високому рівні, попит на нього знижується. За даними НБУ, причиною цього є воєнні ризики, невизначеність і слабкий ефект від іпотеки. Найчастіше українці купують старе житло на вторинному ринку, а новобудови втрачають популярність. Відновлення ринку стримується повільними темпами, і без покращення безпекової ситуації значного зростання попиту не очікується.
Також ми писали, що ціни оголошень із продажу квартир на вторинному ринку зросли, проте реальна вартість угод майже не змінилася: у Києві та Львові навіть відзначається незначне зниження. Це пов'язано зі збільшенням пропозиції, зміцненням гривні і стабілізацією витрат на будівництво
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