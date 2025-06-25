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Квартиры по три миллиона: как подорожали "однушки" в Украине за четыре года

Среда 25 июня 2025 06:41
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Квартиры по три миллиона: как подорожали "однушки" в Украине за четыре года Фото: Покупка квартиры (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

За четыре года цены на однокомнатные квартиры в Украине выросли кое-где почти вдвое. Наибольшее подорожание зафиксировано в Чернигове, Тернополе и Виннице. В то же время в прифронтовых регионах жилье подешевело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Рынок недвижимости в Украине продолжает трансформироваться, несмотря на войну, пандемию и экономическую нестабильность.

Где "однушки" подорожали больше всего

Наиболее существенный рост цен зафиксирован в таких городах:

  • в Чернигове: +83% - с 662 тысяч гривен до 1,2 миллиона гривен;
  • в Тернополе: +82% - с 907 тысяч гривен до 1,65 миллиона гривен;
  • в Виннице: +73% - с 1,2 миллиона до 1,9 миллиона гривен;
  • в Житомире: +58% - с 1 миллиона до 1,6 миллиона гривен;
  • в Ивано-Франковске: +56% - с 1,1 миллиона до 1,9 миллиона гривен.

Существенный рост также зафиксирован в:

  • Ровно: +49% - с 1 миллиона до 1,5 миллиона гривен;
  • Одессе: +47% - с 1,09 миллиона до 1,6 миллиона гривен;
  • Киеве: +42% - с 2,1 миллиона до 3,1 миллиона гривен;
  • Кропивницком: +41% - с 707 тысяч гривен до 1 миллиона гривен;
  • Ужгороде: +41% - с 1,2 миллиона до 1,7 миллиона гривен.

Стабильный рост

В большинстве областных центров наблюдается умеренный рост:

  • Черновцы: +37% - с 1,1 миллиона до 1,5 миллиона гривен;
  • Луцк: +37% - с 1,2 миллиона до 1,6 миллиона гривен;
  • Харьков: +33% - с 650 тысяч до 871 тысячи гривен;
  • Хмельницкий: +31% - с 994 тысяч до 1,3 миллиона гривен;
  • Черкассы: +28% - с 1,2 миллиона до 1,5 миллиона гривен;
  • Львов: +25% - с 1,8 миллиона до 2,2 миллиона гривен (самый низкий рост среди лидеров).

Где цены упали

Ожидаемое проседание - в прифронтовых городах:

  • в Херсоне цены упали на 16% - с 716 тыс. до 608 тысяч гривен;
  • в Запорожье - на 13% (с 777 тысяч до 671 тысячи гривен);
  • в Николаеве - на 6% (с 797 тысяч до 748 тысяч гривен);
  • в Днепре - на 5% (с 1,1 миллиона до 1,07 миллиона гривен).

В Сумах и Полтаве зафиксирован незначительный рост: всего 5-7%. Так, в Сумах квартиры подорожали с 1,19 миллиона до 1,2 миллиона гривен, а в Полтаве - с 689 тысяч до 725 тысяч гривен.

Почему это важно

Рынок недвижимости, несмотря на войну, демонстрирует живую динамику. Наибольший рост - в городах западной и центральной Украины, куда украинцы переезжали после начала полномасштабной войны. Это привело к повышенному спросу и, соответственно, росту цен.

Ранее РБК-Украина писало, что несмотря на то, что возможности для приобретения жилья в Украине сейчас на высоком уровне, спрос на него снижается. По данным НБУ, причиной этого являются военные риски, неопределенность и слабый эффект от ипотеки. Чаще всего украинцы покупают старое жилье на вторичном рынке, а новостройки теряют популярность. Восстановление рынка сдерживается медленными темпами, и без улучшения ситуации с безопасностью значительного роста спроса не ожидается.

Также мы писали, что цены объявлений по продаже квартир на вторичном рынке выросли, однако реальная стоимость сделок почти не изменилась: в Киеве и Львове даже отмечается незначительное снижение. Это связано с увеличением предложения, укреплением гривны и стабилизацией расходов на строительство

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