Квартиры по три миллиона: как подорожали "однушки" в Украине за четыре года

За четыре года цены на однокомнатные квартиры в Украине выросли кое-где почти вдвое. Наибольшее подорожание зафиксировано в Чернигове, Тернополе и Виннице. В то же время в прифронтовых регионах жилье подешевело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Рынок недвижимости в Украине продолжает трансформироваться, несмотря на войну, пандемию и экономическую нестабильность. Где "однушки" подорожали больше всего Наиболее существенный рост цен зафиксирован в таких городах: в Чернигове: +83% - с 662 тысяч гривен до 1,2 миллиона гривен;

+83% - с 662 тысяч гривен до 1,2 миллиона гривен; в Тернополе : +82% - с 907 тысяч гривен до 1,65 миллиона гривен;

: +82% - с 907 тысяч гривен до 1,65 миллиона гривен; в Виннице : +73% - с 1,2 миллиона до 1,9 миллиона гривен;

: +73% - с 1,2 миллиона до 1,9 миллиона гривен; в Житомире : +58% - с 1 миллиона до 1,6 миллиона гривен;

: +58% - с 1 миллиона до 1,6 миллиона гривен; в Ивано-Франковске: +56% - с 1,1 миллиона до 1,9 миллиона гривен. Существенный рост также зафиксирован в: Ровно : +49% - с 1 миллиона до 1,5 миллиона гривен;

: +49% - с 1 миллиона до 1,5 миллиона гривен; Одессе : +47% - с 1,09 миллиона до 1,6 миллиона гривен;

: +47% - с 1,09 миллиона до 1,6 миллиона гривен; Киеве : +42% - с 2,1 миллиона до 3,1 миллиона гривен;

: +42% - с 2,1 миллиона до 3,1 миллиона гривен; Кропивницком: +41% - с 707 тысяч гривен до 1 миллиона гривен;

+41% - с 707 тысяч гривен до 1 миллиона гривен; Ужгороде: +41% - с 1,2 миллиона до 1,7 миллиона гривен. Стабильный рост В большинстве областных центров наблюдается умеренный рост: Черновцы: +37% - с 1,1 миллиона до 1,5 миллиона гривен;

+37% - с 1,1 миллиона до 1,5 миллиона гривен; Луцк: +37% - с 1,2 миллиона до 1,6 миллиона гривен;

+37% - с 1,2 миллиона до 1,6 миллиона гривен; Харьков: +33% - с 650 тысяч до 871 тысячи гривен;

+33% - с 650 тысяч до 871 тысячи гривен; Хмельницкий: +31% - с 994 тысяч до 1,3 миллиона гривен;

+31% - с 994 тысяч до 1,3 миллиона гривен; Черкассы: +28% - с 1,2 миллиона до 1,5 миллиона гривен;

+28% - с 1,2 миллиона до 1,5 миллиона гривен; Львов: +25% - с 1,8 миллиона до 2,2 миллиона гривен (самый низкий рост среди лидеров). Где цены упали Ожидаемое проседание - в прифронтовых городах: в Херсоне цены упали на 16% - с 716 тыс. до 608 тысяч гривен;

цены упали на 16% - с 716 тыс. до 608 тысяч гривен; в Запорожье - на 13% (с 777 тысяч до 671 тысячи гривен);

- на 13% (с 777 тысяч до 671 тысячи гривен); в Николаеве - на 6% (с 797 тысяч до 748 тысяч гривен);

- на 6% (с 797 тысяч до 748 тысяч гривен); в Днепре - на 5% (с 1,1 миллиона до 1,07 миллиона гривен). В Сумах и Полтаве зафиксирован незначительный рост: всего 5-7%. Так, в Сумах квартиры подорожали с 1,19 миллиона до 1,2 миллиона гривен, а в Полтаве - с 689 тысяч до 725 тысяч гривен. Почему это важно Рынок недвижимости, несмотря на войну, демонстрирует живую динамику. Наибольший рост - в городах западной и центральной Украины, куда украинцы переезжали после начала полномасштабной войны. Это привело к повышенному спросу и, соответственно, росту цен.