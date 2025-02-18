Квартири за програмою "єОселя": яке житло можна купити і скільки треба для першого внеску

На 2025 рік Уряд заклав 20 мільярдів гривень на реалізацію програми "єОселя". Торік у рамках цього проекту видали кредитів на суму понад 14,6 мільярда гривень.
РБК-Україна із посиланням на "єОселю" розповідає про те, яке житло можна придбати за іпотечною програмою.
Державна програма "єОселя" має на меті забезпечити українців доступним житлом, стимулюючи розвиток ринку нерухомості. У 2024 році нею скористались 8 515 сімей. Це на 45% більше, ніж у 2023 році.
Для кого діє програма:
Які умови програми:
Як долучитись до програми:
Додамо, що торік найбільше до програми долучилось військовослужбовців та правоохоронців - 49% від усієї кількості учасників, друга група за кількістю - українці без власного житла - 27%, медичні працівники - 8%, педагоги - 7%, ветерани - 4%, внутрішньо переміщені особи - 3%, вчені - 2%.
За іпотечною програмою можна купити лише те житло, яке відповідає цим вимогам:
Ціна на житло не повинна перевищувати середню вартість спорудження нерухомості за регіонами України, визначену Мінрегіоном і помножену на наступні коефіцієнти:
Якщо вартість 1 кв. м житла, яке б ви хотіли придбати, вища встановленої норми або площа житла перевищує визначені умовами програми, то різницю можна покрити у початковому внеску.
Сума мінімального внеску за програмою "єОселя" коливається від 4 до 18 тисяч доларів, залежно від міста розташування житла.
Найбільше для першого внеску треба зібрати у Києві - 18 тисяч доларів при середній вартості житла під іпотеку в 90 тисяч доларів, у Львові - 17 тисяч доларів, в середньому житло під іпотеку там коштує 84 тисячі доларів, в Ужгород - 11 тисяч доларів, там квартири за програмою коштують 55 тисяч доларів.
Найменшу суму для першого внеску треба зібрати у Харкові - 6 тисяч доларів, вартість житла там 28 тисяч доларів, у Запоріжжі і Сумах - 5 тисяч доларів, там житло в середньому коштує по 23 тисячі доларів, а у Кропивницькому - 4 тисячі доларів, там вартість житла становить 18 тисяч доларів.
Читайте також про те, що ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку за останні пів року знизились у семи містах України. Найбільше нерухомість подешевшала у Запоріжжі - на 8%.
Раніше ми писали про те, в Україні подешевшало житло у новобудовах. За пів року найбільше ціни знизились у Запоріжжі - на 12%, Ужгороді - на 11% та Харкові - на 10%. У Львові вартість знизилась на 4%, зараз там 1 кв. м продають за 1300 доларів.
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