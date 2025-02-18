Квартиры по программе "еОселя": какое жилье можно купить и сколько надо для первого взноса

На 2025 год Правительство заложило 20 миллиардов гривен на реализацию программы "еОселя". В прошлом году в рамках этого проекта выдали кредитов на сумму более 14,6 миллиарда гривен.
РБК-Украина со ссылкой на"еОселю" рассказывает о том, какое жилье можно приобрести по ипотечной программе.
Государственная программа "еОселя" ставит себе цель обеспечить украинцев доступным жильем, стимулируя развитие рынка недвижимости. В 2024 году ею воспользовались 8 515 семей. Это на 45% больше, чем в 2023 году.
Для кого действует программа:
Какие условия программы:
Как присоединиться к программе:
Добавим, что в прошлом году больше всего к программе присоединилось военнослужащих и правоохранителей - 49% от всего количества участников, вторая группа по количеству - украинцы без собственного жилья - 27%, медицинские работники - 8%, педагоги - 7%, ветераны - 4%, внутренне перемещенные лица - 3%, ученые - 2%.
По ипотечной программе можно купить только то жилье, которое соответствует этим требованиям:
Цена на жилье не должна превышать среднюю стоимость сооружения недвижимости по регионам Украины, определенную Минрегионом и умноженную на следующие коэффициенты:
Если стоимость 1 кв. м жилья, которое вы хотели бы приобрести, выше установленной нормы или площадь жилья превышает определенные условиями программы, то разницу можно покрыть в первом взносе.
Сумма минимального взноса по программе "еОселя" колеблется от 4 до 18 тысяч долларов, в зависимости от города расположения жилья.
Больше всего для первого взноса надо собрать в Киеве - 18 тысяч долларов при средней стоимости жилья под ипотеку в 90 тысяч долларов, во Львове - 17 тысяч долларов, в среднем жилье под ипотеку там стоит 84 тысячи долларов, в Ужгороде - 11 тысяч долларов, там квартиры по программе стоят 55 тысяч долларов.
Наименьшую сумму для первого взноса надо собрать в Харькове - 6 тысяч долларов, стоимость жилья там 28 тысяч долларов, в Запорожье и Сумах - 5 тысяч долларов, там жилье в среднем стоит по 23 тысячи долларов, а в Кропивницком - 4 тысячи долларов, там стоимость жилья составляет 18 тысяч долларов.
Читайте также о том, что цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке за последние полгода снизились в семи городах Украины. Больше всего недвижимость подешевела в Запорожье - на 8%.
Ранее мы писали о том, в Украине подешевело жилье в новостройках. За полгода больше всего цены снизились в Запорожье - на 12%, Ужгороде - на 11% и Харькове - на 10%. Во Львове стоимость снизилась на 4%, сейчас там 1 кв. м продают за 1300 долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.