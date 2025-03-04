Квартири під Києвом: скільки коштує житло в передмісті та де найдешевше

Гостомель

Найдешевша нерухомість у передмісті Києві - у Гостомелі. Там в середньому 1 кв. м житла на вторинному ринку коштує 697-778 доларів. Однокімнатні квартири продають за 25 300 доларів, двокімнатні - 42 900 та трикімнатні - 58 000 доларів.

Буча

Трішки вищі ціни на житло у Бучі. Середня вартість "квадрату" нерухомості там становить 857-881 долар. Однокімнатну квартиру можна курити за 34 тисячі доларів, двокімнатну - 50 500, а трикімнатну - 73 700 доларів.

Ірпінь

Ще дорожчі квартири в Ірпені, що зумовлено кращим транспортним сполученням зі столицею. Тут вартість 1 кв. м нерухомості коливається від 831 до 948 доларів. Ціни на однокімнатні квартири в середньому становлять 35 тисяч, двокімнатні - 54 тисяч та 65 тисяч доларів.

Вишневе

"Квадрат" житла у Вишневому коштує від 1000 до 1090 доларів. Однокімнатні квартири продають за 42 500 доларів, двокімнатні - 62 тисячі, трикімнатні - 72 тисячі доларів. Додамо, що ціни у Вишневому навіть вищі, ніж у столичному Деснянському районі, де вартість квартир стартує від 40 тисяч доларів.

Бровари

У Броварах 1 кв. м нерухомості продають від 951 до 1000 доларів. В середньому однокімнатні квартири коштують 43 500 доларів, двокімнатні - 58 500, трикімнатні - 75 тисяч доларів.

Вишгород

У трійку міст із найдорожчою нерухомістю в околицях Києва входить Вишгород. Середня вартість "квадрата" житла тут становить 866 до 1000 доларів. Ціни на однокімнатні квартири коливаються у межах 45 тисяч, двокімнатні - 59 тисяч, трикімнатні - 70 500 доларів.

Софіївська Борщагівка

Однією із найдорожчих є Софіївська Борщагівка. Високі ціни зумовлені безпосередньою близькістю до столиці, а також гарною інфраструктурою. "Квадрат" житла тут в середньому продають за 1090 - 1180 доларів. Однокімнатні квартири коштують 45 600 доларів, двокімнатні - 70 тисяч і трикімнатні - 92 тисячі доларів.

Петропавлівська Борщагівка

Лідером із вартості нерухомості у передмісті Києва є Петропавлівська Борщагівка. В середньому ціни за 1 кв. м коливаються від 1000 до 1260 доларів. Однокімнатні квартири коштують 53 300 доларів, двокімнатні - 71 тисяча доларів, даних про трикімнатні квартир - нема.

Вартість житла у Києві та передмісті (скриншот сайту ЛУН)

Додамо, що у Києві "квадрат" нерухомості в середньому коштує 1490 доларів. Ціни на однокімнатні квартири становлять 63 тисячі доларів, двокімнатні - 97 тисяч та трикімнатні - 141 тисяча доларів.