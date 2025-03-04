Квартиры под Киевом: сколько стоит жилье в пригороде и где дешевле всего

Гостомель

Самая дешевая недвижимость в пригороде Киева - в Гостомеле. Там в среднем 1 кв. м жилья на вторичном рынке стоит 697-778 долларов. Однокомнатные квартиры продают за 25 300 долларов, двухкомнатные - 42 900 и трехкомнатные - 58 000 долларов.

Буча

Немного выше цены на жилье в Буче. Средняя стоимость "квадрата" недвижимости там составляет 857-881 доллар. Однокомнатную квартиру можно купить за 34 тысячи долларов, двухкомнатную - 50 500, а трехкомнатную - 73 700 долларов.

Ирпень

Еще дороже квартиры в Ирпене, что обусловлено лучшим транспортным сообщением со столицей. Здесь стоимость 1 кв. м недвижимости колеблется от 831 до 948 долларов. Цены на однокомнатные квартиры в среднем составляют 35 тысяч, двухкомнатные - 54 тысяч и 65 тысяч долларов.

Вишневое

"Квадрат" жилья в Вишневом стоит от 1000 до 1090 долларов. Однокомнатные квартиры продают за 42 500 долларов, двухкомнатные - 62 тысячи, трехкомнатные - 72 тысячи долларов. Добавим, что цены в Вишневом даже выше, чем в столичном Деснянском районе, где стоимость квартир стартует от 40 тысяч долларов.

Бровары

В Броварах 1 кв. м недвижимости продают от 951 до 1000 долларов. В среднем однокомнатные квартиры стоят 43 500 долларов, двухкомнатные - 58 500, трехкомнатные - 75 тысяч долларов.

Вышгород

В тройку городов с самой дорогой недвижимостью в окрестностях Киева входит Вышгород. Средняя стоимость "квадрата" жилья здесь составляет 866 до 1000 долларов. Цены на однокомнатные квартиры колеблются в пределах 45 тысяч, двухкомнатные - 59 тысяч, трехкомнатные - 70 500 долларов.

Софиевская Борщаговка

Одной из самых дорогих является Софиевская Борщаговка. Высокие цены обусловлены непосредственной близостью к столице, а также хорошей инфраструктурой. "Квадрат" жилья здесь в среднем продают за 1090 - 1180 долларов. Однокомнатные квартиры стоят 45 600 долларов, двухкомнатные - 70 тысяч и трехкомнатные - 92 тысячи долларов.

Петропавловская Борщаговка

Лидером по стоимости недвижимости в пригороде Киева является Петропавловская Борщаговка. В среднем цены за 1 кв. м колеблются от 1000 до 1260 долларов. Однокомнатные квартиры стоят 53 300 долларов, двухкомнатные - 71 тысяча долларов, данных о трехкомнатных квартирах - нет.

Стоимость жилья в Киеве и пригороде (скриншот сайта ЛУН)

Добавим, что в Киеве "квадрат" недвижимости в среднем стоит 1490 долларов. Цены на однокомнатные квартиры составляют 63 тысячи долларов, двухкомнатные - 97 тысяч и трехкомнатные - 141 тысяча долларов.