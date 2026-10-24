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Понад 168 тисяч доларів: де за рік найбільше подорожчали трикімнатні квартири

10:44 24.10.2026 Сб
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Понад 168 тисяч доларів: де за рік найбільше подорожчали трикімнатні квартири Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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В Україні ціни на трикімнатні квартири за рік переважно зросли. Водночас у більшості регіонів скоротилися кількість оголошень про продаж і активність потенційних покупців.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість за вересень 2026 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Де зменшилася кількість пропозицій

У більшості проаналізованих регіонів за рік поменшало оголошень про продаж трикімнатних квартир. Найбільше скорочення зафіксували у Вінницькій області - на 33%. У Херсонській області пропозиція зменшилася на 32%, у Хмельницькій - на 30%.

Також кількість оголошень скоротилася у Рівненській області на 26%, Запорізькій і Тернопільській - на 25%, Полтавській - на 24%, Житомирській і Черкаській - на 23%.

Водночас у деяких регіонах пропозиція зросла. В Одеській області кількість оголошень збільшилася на 5%, у Волинській - на 4%, у Чернігівській - на 1%. На Закарпатті показник залишився приблизно на рівні вересня 2025 року.

У яких областях знизився попит

Активність потенційних покупців трикімнатних квартир також переважно зменшилася. Кількість відгуків на оголошення найбільше скоротилася у Сумській області - на 52%, Рівненській - на 46%, Вінницькій - майже на 38%.

У Запорізькій області відгуків стало на 33% менше, у Миколаївській - на 32%, Полтавській - на 31%, Житомирській - на 30%. У Києві активність потенційних покупців знизилася на 29%.

Протилежну тенденцію продемонстрували окремі західні області. На Закарпатті кількість відгуків зросла на 53%, у Волинській області - на 15%, у Чернівецькій - на 8%. У Кіровоградській області показник залишився приблизно на рівні минулого року.

Скільки коштують трикімнатні квартири в різних регіонах

Найдорожчими залишаються трикімнатні квартири в Києві. У вересні 2026 року їхня медіанна вартість становила 168 873 долари.

Серед областей найвищі ціни зафіксували у Львівській - 114 647 доларів, Закарпатській - 98 337 доларів і Чернівецькій - 95 856 доларів. В Івано-Франківській області медіанна вартість становила 87 829 доларів, у Тернопільській - 84 484 долари.

У Київській області трикімнатна квартира коштувала в середньому 85 956 доларів. Далі йдуть Вінницька область із показником 75 639 доларів та Одеська - 74 398 доларів.

Найдешевше таке житло серед проаналізованих регіонів коштувало у Херсонській області - 23 768 доларів. Відносно низькі медіанні ціни також зафіксували у Запорізькій області - 32 670 доларів, Сумській - 34 702 долари, Миколаївській - 39 713 доларів, Дніпропетровській - 45 538 доларів, Харківській - 49 847 доларів і Чернігівській - 51 590 доларів.

Де квартири подорожчали найбільше

Попри скорочення пропозиції та активності покупців, медіанні ціни на трикімнатні квартири у більшості регіонів зросли.

Найбільше подорожчало житло у Хмельницькій області - на 22%, до 69 318 доларів. У Тернопільській області ціна зросла на 17%, до 84 484 доларів, у Полтавській - на 16%, до 59 517 доларів, а в Івано-Франківській - на 14%, до 87 829 доларів.

У Київській і Сумській областях медіанна вартість збільшилася на 13%, у Житомирській - на 11%, у Львівській - на 10%. У Запорізькій і Харківській областях ціни зросли на 9%.

Водночас зниження активності потенційних покупців не завжди супроводжувалося здешевленням житла. Наприклад, у Хмельницькій області кількість відгуків на оголошення за рік зменшилася на 22%, а пропозиція - на 30%. Попри це, медіанна ціна зросла на 22%.

Схожа ситуація склалася у Полтавській області: відгуків стало на 31% менше, оголошень - на 24% менше, тоді як медіанна вартість збільшилася на 16%. У Житомирській області активність покупців знизилася на 30%, пропозиція - на 23%, а ціни зросли на 11%.

В OLX Нерухомість звертають увагу на те, що у вересні 2026 року ринок трикімнатних квартир демонстрував неоднорідну динаміку. Кількість пропозицій і відгуків у більшості регіонів скорочувалася, але медіанні ціни переважно продовжували зростати. Найдорожче велике житло коштує у столиці та західних областях, а в окремих західних регіонах водночас збільшувалася й активність потенційних покупців.

Раніше РБК-Україна писало, де в Україні за рік найбільше подорожчали однокімнатні квартири. Так, ціни найпомітніше зросли у Хмельницькому та Львові, водночас у Рівному та Херсоні таке житло стало дешевшим.

Також ми розповідали, що у 2026 року в Україні значно виріс попит на приватні будинки.

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