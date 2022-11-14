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У квартирі в Києві вибухнув портативний акумулятор, виникла пожежа

Фото: у квартирі в Києві вибухнув портативний акумулятор, виникла пожежа (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У понеділок, 14 листопада, у Подільському районі Києва виникла пожежа після вибуху портативного акумулятора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що сьогодні близько 9:00 надійшло повідомлення про вибух у квартирі на вулиці Сергія Данченка. На місце виїхали усі екстрені служби.

"Попередньо встановлено, що в квартирі від мережі заряджався портативний акумулятор, який вибухнув, спричинивши пожежу та значне пошкодження житла. Потерпілих внаслідок події немає", - сказано у повідомленні.

На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Подія зареєстрована у журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, киян закликали придбати вогнегасники, аби убезпечити житло під час відключення електроенергії.

Окрім того, РБК-Україна публікувало список областей, де сьогодні будуть планово вимикатимути світло.

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КиївВибух