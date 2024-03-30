Квартири в Києві дорожчають: в чому причини і які зараз ціни на житло

Іпотека і подорожчання робіт. Чому ростуть ціни на житло

Найчастіше в столиці зараз купують вторинне житло, а в новобудовах квартири розглядають рідше.

Інтерес до купівлі квартир в Києві зараз сягає 70-80% від "довоєнного" рівня, і це позитивна новина. Водночас частина покупців та продавців поки що витримує паузу і відкладає рішення про купівлю-продаж до стабілізації ситуації на фронті, ділиться спостереженнями з РБК-Україна Валерія Малюцька.

"Навесні а також з початком осені та до кінця зими завжди зростає попит на нерухомість. Зростання попиту завжди впливає на ціни: чим більше цікавляться житлом, тим більше воно дорожчає. Наразі є декілька причин, чому ростуть ціни на нерухомість", – каже вона.

Перша причина – зараз активно діє програма вигідних кредитів єОселя. Вона пропонує найнижчі відсотки в країні. Також можна отримати сертифікати за програмою єВідновленя. Прийнята раніше постанова Кабміну №280 дозволяє людям купувати нерухомість вигідно.

За оцінками Валерії, 80% тих, хто зараз купує житло в Києві – це саме ті, хто вирішив скористатись програмою єОселя.

Фото: Більшість квартир зараз продаються дешевше, ніж вказано в оголошеннях (facebook.com/Varshavskyplus)

Друга причина зростання вартості житла – подорожчання будівельних матеріалів і зростаюча оплата за роботу будівельників.

"Треба розуміти: далеко не факт, що квартира продасться за ту ціну, яку ми бачимо в інтернеті. Коли приходиш та оглядаєш квартиру, власник найчастіше готовий опустити ціну і продати дешевше на 10%-15%. Зазвичай таких більшість. Є такі, хто не хоче опускати ціну, але їх небагато. Тому коли власник формує ціну на свою нерухомість, то має розуміти, за якою ціною нерухомість в його районі добре розкуповують, а за якою ціною довго не продається", – каже рієлтор компанії Valion.

За її словами, це потрібно, щоб правильно сформувати ринкову ціну, не демпінгувати та водночас не завищувати ціни.

Варто врахувати. У випадках коли квартира купується за програмою єОселя, то розрахунок проходить у гривні, і через курсову різницю зазвичай покупець переплачує приблизно на 1-2% додатково.

"На жаль, чергові ракетні обстріли дуже впливають на попит. Як тілкьи стається чергова атака, то близько тижня після цього інтерес до покупок житла низький. Потім все поступово стає на свої місця. В цілому ж ринок нерухомості активізується, і це добрий знак", – зауважує вона.

Скільки зараз коштують квартири в Києві

Середні ціни за 1-кімнатні квартири на у столиці за даними порталу Лун за березень 2024 року такі:

Печерський – 120 000 доларів;

Голосіївський – 70 000 доларів;

Солом'янський – 56 000 доларів;

Святошинський – 48 000 доларів;

Шевченківський – 79 700 доларів;

Дарницький – 65 000 доларів;

Дніпровський – 60 000 доларів;

Святошинський – 48 000 доларів;

Деснянський – 42 000 доларів;

Оболонський – 53 000 доларів;

Фото: Як змінюється вартість житла на первинці (скриншот з сайту Лун)