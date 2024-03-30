Квартиры в Киеве дорожают: в чем причины и какие сейчас цены на жилье

В Киеве активизируется рынок продажи жилья. Частично это происходит благодаря программе выгодных кредитов єОселя. Пока на "довоенные" показатели по продажам столица еще не вышла, но цены на квадратные метры продолжают расти.
Как сейчас активизируется рынок недвижимости и что происходит с ценами – РБК-Украина рассказывает риелтор агентства недвижимости Valion Валерия Малюцкая.
Чаще в столице сейчас покупают вторичное жилье, а в новостройках квартиры рассматривают реже.
Интерес к покупке квартир в Киеве сейчас достигает 70-80% от довоенного уровня, и это положительная новость. В то же время часть покупателей и продавцов пока выдерживает паузу и откладывает решение о купле-продаже до стабилизации ситуации на фронте, делится наблюдениями с РБК-Украина Валерия Малюцкая.
"Весной, а также с началом осени и до конца зимы всегда растет спрос на недвижимость. Рост спроса всегда влияет на цены: чем больше интересуются жильем, тем больше оно дорожает. Сейчас есть несколько причин, почему растут цены на недвижимость", – говорит она.
Первая причина – сейчас активно действует программа выгодных кредитов єОселя. Она предлагает самые низкие проценты в стране. Также можно получить сертификаты по программе єВідновленя. Принятое ранее постановление Кабмина №280 позволяет людям покупать недвижимость выгодно.
По оценкам Валерии, 80% тех, кто сейчас покупает жилье в Киеве – это именно те, кто решил воспользоваться программой єОселя.
Вторая причина роста стоимости жилья – удорожание строительных материалов и растущая оплата за работу строителей.
"Надо понимать: далеко не факт, что квартира продастся за ту цену, которую мы видим в интернете. Когда приходишь и осматриваешь квартиру, собственник чаще всего готов опустить цену и продать подешевле на 10%-15%. Обычно таких большинство. Есть такие, кто не хочет опускать цену, но их немного. Поэтому когда владелец формирует цену на свою недвижимость, то должен понимать, по какой цене недвижимость в его районе хорошо раскупают, а по какой цене долго не продается", – говорит риелтор компании Valion.
По ее словам, это нужно, чтобы правильно сформировать рыночную цену, не демпинговать и при этом не завышать цены.
Стоит учесть. В случаях когда квартира покупается по программе єОселя, то расчет проходит в гривне, и через курсовую разницу обычно покупатель переплачивает примерно на 1-2% дополнительно.
"К сожалению, очередные ракетные обстрелы оказывают большое влияние на спрос. Как только происходит очередная атака, то около недели после этого интерес к покупкам жилья низкий. Потом все постепенно становится на свои места. В целом же рынок недвижимости активизируется, и это хороший знак", – замечает она.
Средние цены за 1-комнатные квартиры в столице по данным портала Лун за март 2024 года таковы:
Отметим, купить квартиру в Киеве недорого – о таком мечтают многие. Стоимость квартир зависит от многих факторов: играет роль не только состояние жилья и количество квадратных метров. Мы писали, за сколько можно купить бюджетное жилье в Киеве.
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