Квартиры в Киеве дорожают: в чем причины и какие сейчас цены на жилье

Ипотека и удорожание работ. Почему растут цены на жилье

Чаще в столице сейчас покупают вторичное жилье, а в новостройках квартиры рассматривают реже.

Интерес к покупке квартир в Киеве сейчас достигает 70-80% от довоенного уровня, и это положительная новость. В то же время часть покупателей и продавцов пока выдерживает паузу и откладывает решение о купле-продаже до стабилизации ситуации на фронте, делится наблюдениями с РБК-Украина Валерия Малюцкая.

"Весной, а также с началом осени и до конца зимы всегда растет спрос на недвижимость. Рост спроса всегда влияет на цены: чем больше интересуются жильем, тем больше оно дорожает. Сейчас есть несколько причин, почему растут цены на недвижимость", – говорит она.

Первая причина – сейчас активно действует программа выгодных кредитов єОселя. Она предлагает самые низкие проценты в стране. Также можно получить сертификаты по программе єВідновленя. Принятое ранее постановление Кабмина №280 позволяет людям покупать недвижимость выгодно.

По оценкам Валерии, 80% тех, кто сейчас покупает жилье в Киеве – это именно те, кто решил воспользоваться программой єОселя.

Фото: Большинство квартир сейчас продаются дешевле, чем указано в объявлениях (facebook.com/Varshavskyplus)

Вторая причина роста стоимости жилья – удорожание строительных материалов и растущая оплата за работу строителей.

"Надо понимать: далеко не факт, что квартира продастся за ту цену, которую мы видим в интернете. Когда приходишь и осматриваешь квартиру, собственник чаще всего готов опустить цену и продать подешевле на 10%-15%. Обычно таких большинство. Есть такие, кто не хочет опускать цену, но их немного. Поэтому когда владелец формирует цену на свою недвижимость, то должен понимать, по какой цене недвижимость в его районе хорошо раскупают, а по какой цене долго не продается", – говорит риелтор компании Valion.

По ее словам, это нужно, чтобы правильно сформировать рыночную цену, не демпинговать и при этом не завышать цены.

Стоит учесть. В случаях когда квартира покупается по программе єОселя, то расчет проходит в гривне, и через курсовую разницу обычно покупатель переплачивает примерно на 1-2% дополнительно.

"К сожалению, очередные ракетные обстрелы оказывают большое влияние на спрос. Как только происходит очередная атака, то около недели после этого интерес к покупкам жилья низкий. Потом все постепенно становится на свои места. В целом же рынок недвижимости активизируется, и это хороший знак", – замечает она.

Сколько сейчас стоят квартиры в Киеве

Средние цены за 1-комнатные квартиры в столице по данным портала Лун за март 2024 года таковы:

Печерский – 120 000 долларов;

Голосеевский – 70 000 долларов;

Соломенский – 56 000 долларов;

Святошинский – 48 000 долларов;

Шевченковский – 79 700 долларов;

Дарницкий – 65 000 долларов;

Днепровский – 60 000 долларов;

Святошинский – 48 000 долларов;

Деснянский – 42 000 долларов;

Оболонский – 53 000 долларов;

Фото: Как меняется стоимость жилья на первичке (скриншот с сайта Лун)