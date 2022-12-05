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В квартирах Маріуполя -2 градуси морозу, - Андрющенко

Фото: в квартирах Маріуполя стоїть мороз (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В квартирах тимчасово окупованого Маріуполя температура повітря сягає -2 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

Він додав відео, на якому місцевий житель розповідає, що вітер порвав на його вікнах плівку. Окупаційна ж влада ніяк не вирішує подібні проблеми.

"Окрім електрообігрівачів, люди кричать про необхідність спальників та карематів. В квартири. Евакуація мала б рятувати людей. Але, це якщо на меті рятувати, а не вимороти холодом. Геноцид як він є", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі фіксують зростання захворюваності та смертності на тлі похолодання.

Раніше в мережі було опубліковано нові кадри зруйнованого Маріуполя. На відео повністю знищено мікрорайон поблизу комбінату "Азовсталь". Жоден будинок не вцілів, завали багатоповерхівок окупанти досі не розбирають.

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