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В квартирах Мариуполя -2 градуса мороза, - Андрющенко

Фото: в квартирах Мариуполя стоит мороз (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В квартирах временно оккупированного Мариуполя температура воздуха достигает -2 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Он добавил видео, где местный житель рассказывает, что ветер порвал на его окнах пленку. Оккупационная же власть никак не решает подобные проблемы.

"Кроме электрообогревателей, люди кричат о необходимости спальников и карематов. В квартиры. Эвакуация должна спасать людей. Но, это если цель спасать, а не выморить холодом. Геноцид как он есть", - написал Андрющенко.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе фиксируют рост заболеваемости и смертности на фоне похолодания.

Ранее в сети были опубликованы новые кадры разрушенного Мариуполя. На видео полностью уничтожен микрорайон вблизи комбината "Азовсталь". Ни один дом не уцелел, завалы многоэтажек оккупанты до сих пор не разбирают.

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