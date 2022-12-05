В квартирах Маріуполя -2 градуси морозу, - Андрющенко

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

Він додав відео, на якому місцевий житель розповідає, що вітер порвав на його вікнах плівку. Окупаційна ж влада ніяк не вирішує подібні проблеми.

"Окрім електрообігрівачів, люди кричать про необхідність спальників та карематів. В квартири. Евакуація мала б рятувати людей. Але, це якщо на меті рятувати, а не вимороти холодом. Геноцид як він є", - написав Андрющенко.