В квартирах Маріуполя -2 градуси морозу, - Андрющенко
В квартирах тимчасово окупованого Маріуполя температура повітря сягає -2 градусів морозу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
Він додав відео, на якому місцевий житель розповідає, що вітер порвав на його вікнах плівку. Окупаційна ж влада ніяк не вирішує подібні проблеми.
"Окрім електрообігрівачів, люди кричать про необхідність спальників та карематів. В квартири. Евакуація мала б рятувати людей. Але, це якщо на меті рятувати, а не вимороти холодом. Геноцид як він є", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі фіксують зростання захворюваності та смертності на тлі похолодання.
Раніше в мережі було опубліковано нові кадри зруйнованого Маріуполя. На відео повністю знищено мікрорайон поблизу комбінату "Азовсталь". Жоден будинок не вцілів, завали багатоповерхівок окупанти досі не розбирають.
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