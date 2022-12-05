В квартирах Мариуполя -2 градуса мороза, - Андрющенко
В квартирах временно оккупированного Мариуполя температура воздуха достигает -2 градусов мороза.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
Он добавил видео, где местный житель рассказывает, что ветер порвал на его окнах пленку. Оккупационная же власть никак не решает подобные проблемы.
"Кроме электрообогревателей, люди кричат о необходимости спальников и карематов. В квартиры. Эвакуация должна спасать людей. Но, это если цель спасать, а не выморить холодом. Геноцид как он есть", - написал Андрющенко.
Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе фиксируют рост заболеваемости и смертности на фоне похолодания.
Ранее в сети были опубликованы новые кадры разрушенного Мариуполя. На видео полностью уничтожен микрорайон вблизи комбината "Азовсталь". Ни один дом не уцелел, завалы многоэтажек оккупанты до сих пор не разбирают.
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