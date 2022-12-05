В квартирах Мариуполя -2 градуса мороза, - Андрющенко

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Он добавил видео, где местный житель рассказывает, что ветер порвал на его окнах пленку. Оккупационная же власть никак не решает подобные проблемы.

"Кроме электрообогревателей, люди кричат о необходимости спальников и карематов. В квартиры. Эвакуация должна спасать людей. Но, это если цель спасать, а не выморить холодом. Геноцид как он есть", - написал Андрющенко.