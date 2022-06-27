UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В квартирах киевлян будет холоднее: Кличко ждет непростой отопительный сезон

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook.com.Vitaliy.Klychko)
Автор: Александр Белоус

В квартирах киевлян будущей зимой будет холоднее, чем обычно. Столицу ждет непростой отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко во время телемарафона.

По его словам, вопрос отопительного сезона - очень актуальный. Столичные власти сотрудничают с правительством, потому город зависит от энергоснабжения и поставок газа. "Нас интересует также цена на газ, как и каждого жителя города", - сказал он.

Кличко напомнил заявление главы Минрегиона Алексея Чернышова о непростом отопительном сезоне.

"И, возможно, температура в домах будет несколько ниже, чем обычно", - сказал мэр, добавив, что в Киеве делают сейчас все, чтобы использовать современные технологии и подготовиться к зиме.

"Но все остальные вопросы лежат в плоскости государства. Мы надеемся на своевременную поставку энергоносителей", - заявил Кличко.

Напомним, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил, что тепло в квартиры украинцев в этом году будет подаваться таким образом, чтобы температура не превысила 18-20 градусов. Минимум составит 16 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОтопительный сезон