RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У квартирах киян буде холодніше: Кличко чекає на непростий опалювальний сезон

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook. com.Vitaliy. Klychko)
Автор: Олександр Білоус

У квартирах киян майбутньою зимою буде холодніше, ніж зазвичай. Столицю чекає непростий опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час телемарафону.

За його словами, питання опалювального сезону - дуже актуальне. Столична влада співпрацює з урядом, тому місто залежить від енергопостачання і поставок газу. "Нас цікавить також ціна на газ, як і кожного жителя міста", - сказав він.

Кличко нагадав заяву глави Мінрегіону Олексія Чернишова про непростий опалювальний сезон.

"І, можливо, температура в будинках буде трохи нижче, ніж зазвичай", - сказав мер, додавши, що в Києві роблять зараз все, щоб використовувати сучасні технології і підготуватися до зими.

"Але всі інші питання лежать в площині держави. Ми сподіваємося на своєчасне постачання енергоносіїв", - заявив Кличко.

Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що тепло в квартири українців цього року буде подаватися таким чином, щоб температура не перевищила 18-20 градусів. Мінімум складе 16 градусів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївОпалювальный сезон