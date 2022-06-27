У квартирах киян буде холодніше: Кличко чекає на непростий опалювальний сезон

За його словами, питання опалювального сезону - дуже актуальне. Столична влада співпрацює з урядом, тому місто залежить від енергопостачання і поставок газу. "Нас цікавить також ціна на газ, як і кожного жителя міста", - сказав він.

Кличко нагадав заяву глави Мінрегіону Олексія Чернишова про непростий опалювальний сезон.

"І, можливо, температура в будинках буде трохи нижче, ніж зазвичай", - сказав мер, додавши, що в Києві роблять зараз все, щоб використовувати сучасні технології і підготуватися до зими.

"Але всі інші питання лежать в площині держави. Ми сподіваємося на своєчасне постачання енергоносіїв", - заявив Кличко.