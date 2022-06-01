Квартира в Киеве за 30 тысяч. Как купить жилье в столице с минимальным бюджетом

Рынок вернулся – цены тоже

С началом войны и введением военного положения все реестры собственности в Украине были закрыты. А потому провести сделку по купле/продаже недвижимости было невозможно.

В начале мая ограниченный доступ к реестрам открыли, рынок начал постепенно восстанавливаться. Но далеко не все продавцы готовы принять новую реальность, а покупатели – смириться с тем, что цены за приличное жилье не обвалились до 20-30 тысяч долларов.

"Владельцы квартир хотят удержать цены на довоенном уровне, а покупатели стремятся их максимально сбить, мотивируя это продолжающейся войной", – отмечает специалист по недвижимости компании KDU Realty Group Виталий Чернецкий.

РБК-Украина проанализировало свежие объявления о продаже квартир в Киеве на вторичном рынке. Кроме того, издание обратило внимание на квартиры в новостройках при условии, что дом введен в эксплуатацию и там можно оформить право собственности.

Квартира до 30 тысяч долларов в Киеве – ожидание и реальность

В продаже действительно можно найти однокомнатные квартиры с весьма привлекательной ценой – 25-30 тысяч долларов. Такие предложения чаще всего располагаются на окраинах столицы – например, на Лесном массиве, Беличах, Борщаговке.

От таких вариантов, конечно, не стоит ждать свежего ремонта и даже приемлемых условий для жизни. Вариант "заезжай и живи" – не про такие квартиры. Чтобы привести жилье в порядок, потребуются значительные вложения в ремонт и оборудование, а это еще 40-50% от стоимости самой квартиры. Стоит достать калькулятор и посчитать, насколько выгодной в итоге будет такая покупка.

Минимальный бюджет – что предлагают

Если капитальный ремонт после покупки квартиры не входит в планы, но бюджет жестко ограничен, на рынке есть выбор недорогих вариантов. Прежде всего – в Деснянском и Святошинском районах. Это квартиры в "хрущевках" и панельных многоэтажках 70-80-х годов – в жилом состоянии, но без претензий на комфорт.

Однушка за 40 тысяч долларов в Святошинском районе. Фото: 100realty

Классические "однушки" (36–44 кв.м) в Деснянском районе предлагаются от 40 тысяч долларов, в Святошинском – от 35 тысяч. Бюджетные двухкомнатные квартиры в этих районах стоят в диапазоне 50–55 и 40–50 тысяч долларов соответственно.

За комфорт нужно платить

При поиске жилья в более престижных и популярных районах столицы – например, в Оболонском или Дарницком – цена будет выше. Особенно в случае квартир в новостройках и домах от 2005 года постройки. Большой метраж, современный ремонт и хороший вид из окна – каждый фактор влияет на стоимость.

Однокомнатные квартиры из этой категории в Оболонском районе стартуют с 65–70 тысяч долларов, а в Дарницком – с 57–60 тысяч. В диапазоне 70–80 тысяч встречаются хорошие предложения с ремонтом и развитой инфраструктурой поблизости, а за 80-90 тысяч предлагают жилье для самых взыскательных покупателей.

Что касается двухкомнатных квартир, то сейчас за 95–120 тысяч долларов можно найти варианты на Осокорках или Позняках. Это просторное жилье (72–84 кв.м) с бытовой техникой и свежим ремонтом.

Двухкомнатная квартира с ремонтом на Позняках, цена 125 тысяч долларов. Фото: 100realty

На Оболони квартиры со сходными параметрами продаются минимум за 110–120 тысяч, а вот бюджетные варианты в старых панельных домах в этом районе стартуют с 65-68 тысяч. За эти деньги предлагаются малогабаритные квартиры площадью 48-52 кв. м в жилом состоянии, нуждающиеся в ремонте.

Торг уместен: сколько готовы уступать продавцы

Анализ доступных предложений на рынке вторичной недвижимости Киева показывает, что по сравнению с довоенным периодом квартиры выставляют на 10–20% дешевле. При этом фактическая цена сделки может быть еще ниже с учетом нестабильной ситуации в экономике и "просевших" доходов населения. Сейчас торговаться не просто можно – нужно.

Однако на данный момент слишком мало реальных сделок купли-продажи, чтобы получить объективную картину, насколько продавцы готовы уступать реальному покупателю от заявленной цены.

"Рынок находится в стадии становления после возобновления работы реестров. Реальный уровень цен в сравнении с довоенным станет понятен по мере накопления количества сделок. Это произойдет в перспективе трех-шести месяцев", – считает Виталий Чернецкий.