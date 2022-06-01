Квартира в Києві за 30 тисяч. Як купити житло в столиці з мінімальним бюджетом

Ринок повернувся – ціни теж

З початком війни та введенням воєнного стану всі реєстри власності в Україні були закриті. А тому провести операцію з купівлі/продажу нерухомості було неможливо.

На початку травня обмежений доступ до реєстрів відкрили, ринок почав поступово відновлюватися. Але далеко не всі продавці готові прийняти нову реальність, а покупці – змиритися з тим, що ціни за пристойне житло не обвалилися до 20-30 тисяч доларів.

"Власники квартир хочуть утримати ціни на довоєнному рівні, а покупці прагнуть їх максимально збити, мотивуючи це війною, що триває", – зазначає фахівець з нерухомості компанії KDU Realty Group Віталій Чернецький.

РБК-Україна проаналізувало свіжі оголошення про продаж квартир в Києві на вторинному ринку. Крім того, видання звернуло увагу на квартири в новобудовах за умови, що будинок введений в експлуатацію й там можна оформити право власності.

Квартира до 30 тисяч доларів в Києві – очікування та реальність

У продажу дійсно можна знайти однокімнатні квартири за вельми привабливою ціною – 25-30 тисяч доларів. Такі пропозиції найчастіше розташовуються на околицях столиці – наприклад, на Лісовому масиві, Біличах, Борщагівці.

Від таких варіантів, звичайно, не варто чекати свіжого ремонту і навіть прийнятних умов для життя. Варіант "заїжджай і живи" – не про такі квартири. Щоб привести житло до ладу, будуть потрібні значні вкладення в ремонт та обладнання, а це ще 40-50% від вартості самої квартири. Варто дістати калькулятор і порахувати, наскільки вигідною в результаті буде така покупка.

Мінімальний бюджет – що пропонують

Якщо капітальний ремонт після покупки квартири не входить в плани, але бюджет жорстко обмежений, на ринку є вибір недорогих варіантів. Насамперед – у Деснянському та Святошинському районах. Це квартири в "хрущівках" та панельних багатоповерхівках 70-80-х років – в житловому стані, але без претензій на комфорт.

Однушка за 40 тисяч доларів у Святошинському районі. Фото: 100realty

Класичні "однушки" (36-44 кв.м) у Деснянському районі пропонуються від 40 тисяч доларів, у Святошинському – від 35 тисяч. Бюджетні двокімнатні квартири в цих районах коштують в діапазоні 50-55 і 40-50 тисяч доларів відповідно.

За комфорт потрібно платити

При пошуку житла в більш престижних і популярних районах столиці – наприклад, в Оболонському або Дарницькому – ціна буде вище. Особливо у разі квартир в новобудовах і будинках від 2005 року забудови. Великий метраж, сучасний ремонт і хороший вид з вікна – кожен фактор впливає на вартість.

Однокімнатні квартири з цієї категорії в Оболонському районі стартують з 65-70 тисяч доларів, а в Дарницькому – з 57-60 тисяч. У діапазоні 70-80 тисяч зустрічаються хороші пропозиції з ремонтом і розвиненою інфраструктурою поблизу, а за 80-90 тисяч пропонують житло для найвимогливіших покупців.

Що стосується двокімнатних квартир, то зараз за 95-120 тисяч доларів можна знайти варіанти на Осокорках або Позняках. Це просторе житло (72-84 кв. м) з побутовою технікою і свіжим ремонтом.

Двокімнатна квартира з ремонтом на Позняках, ціна 125 тисяч доларів. Фото: 100realty

На Оболоні квартири з подібними параметрами продаються мінімум за 110-120 тисяч, а ось бюджетні варіанти в старих панельних будинках в цьому районі стартують з 65-68 тисяч. За ці гроші пропонуються малогабаритні квартири площею 48-52 кв.м в житловому стані, які потребують ремонту.

Торг доречний: скільки готові поступатися продавці

Аналіз доступних пропозицій на ринку вторинної нерухомості Києва показує, що в порівнянні з довоєнним періодом квартири виставляють на 10-20% дешевше. При цьому фактична ціна угоди може бути ще нижче з урахуванням нестабільної ситуації в економіці та доходів населення, що "просіли". Зараз торгуватися не просто можна – потрібно.

Однак на цей момент занадто мало реальних угод купівлі-продажу, щоб отримати об'єктивну картину, наскільки продавці готові поступатися реальному покупцеві від заявленої ціни.

"Ринок знаходиться в стадії становлення після відновлення роботи реєстрів. Реальний рівень цін у порівнянні з довоєнним стане зрозумілий з накопиченням кількості угод. Це відбудеться в перспективі трьох-шести місяців", – вважає Віталій Чернецький.