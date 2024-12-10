Дефіцит робітників із досвідом. В яких сферах ринку праці найбільша нестача кадрів

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У яких сферах кадровий голод

Тривалий час на ринку праці України спостерігається нестача "робочої сили". Дефіцит виник на тлі повномасштабної війни та спричинених нею міграції населення, мобілізації чоловіків до лав Сил оборони.

За даними Державної служби зайнятості (ДСЗ), на 1 грудня 2024 найбільш затребуваними залишаються кваліфіковані робітники з інструментом. Кількість вакансій у цій категорії суттєво перевищує кількість шукачів (12,8 тис. проти 9,6 тис.).

На кадровому порталі Work.ua у минулому місяці першість за кількістю вакансій також тримали "Робочі спеціальності, виробництво" (19,5 тис. вакансій).

Водночас аналітики зазначають, пропозицій у цій категорії поменшало на 7%, як порівняти з жовтнем. Загалом кількість вакансій на порталі у листопаді зменшилась. Винятком стала лише категорія "Охорона та безпека" - тут був приріст пропозицій, зокрема для поліцейських, операторів дрона, командирів відділення, номера обслуги взводу, зв’язківців, мінометників.

Кого найбільше шукають роботодавці

На промислових виробництвах у дефіциті спеціалісти, які мають навички роботи з певними типами устаткування.

Так, у ДСЗ на 1 грудня було розміщено 600 вакансій для електрогазозварників, а чисельність шукачів на цю вакансію лише 299.

Скриншот dcz.gov.ua

Затребуваними є такі робітничі спеціальності:

токар (402 пропозиції роботи на 90 шукачів);

Для роботодавців важлива наявність досвіду, певний розряд, вміння працювати з різними типами верстатів, вміння читати креслення.

Скриншот dcz.gov.ua

оператор верстатів із програмним керуванням (220 пропозицій на 54 шукачі);

Серед вимог досвід роботи на певних верстатах з ЧПК, навички роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням (СAD, CAM-програми), вміння читати креслення.

Скриншот dcz.gov.ua

фрезерувальник (159 вакансій на 23 шукачі);

Робота на фрезерному верстаті, обробка складних поверхонь деталей на універсальних станках та з ЧПК. Обов'язковий досвід роботи, вміння читати креслення.

Скриншот dcz.gov.ua

У сфері транспорту також не вистачає кадрів. Вакансій більше ніж шукачів у таких професіях:

водій автотранспортних засобів (2524 пропозиції на 2437 шукачів);

Пропонують роботу на грузових авто, громадському транспорті, тому обов'язкова наявність відповідного водійського посвідчення та досвід водіння.

Скриншот dcz.gov.ua

водій навантажувача (273 пропозиції на 70 шукачів);

Робота "карщика" на складах, що передбачає вивантаження, переміщення, укладання вантажів.

Скриншот dcz.gov.ua

водій тролейбуса (77 вакансій на 16 шукачів).

До обов'язків входитиме перевезення пасажирів міським електротранспортом. Серед вимог: знання правил дорожнього руху, вміння проводити зчеплення тролейбусів, підготовка транспорту перед виходом на лінію.

Скриншот dcz.gov.ua

Окремі вакансії передбачають попереднє навчання, тому роботодавці готові брати людей без досвіду.

Наприклад, у Києві учню водія пропонують зарплату 8 тис. грн на період навчання 4,5 місяці, а водіям із досвідом готові платити 19 тис. грн.

При підготовці використовувались: статистичні дані ДСЗ на 1 грудня, аналітичний звіт Work.ua, дані Єдиного порталу вакансій.