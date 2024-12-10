Дефицит рабочих с опытом. В каких сферах рынка труда наибольшая нехватка кадров

Украинский рынок труда больше всего нуждается в представителях рабочих профессий. С начала войны сохраняется дефицит квалифицированных кадров на промышленных производствах, а также не хватает работников в сфере транспорта.
Более подробно о ситуации с нехваткой кадров и в каких отраслях вакансий больше чем соискателей, - в материале РБК-Украина.
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Долгое время на рынке труда Украины наблюдается нехватка "рабочей силы". Дефицит возник на фоне полномасштабной войны и вызванных ею миграции населения, мобилизации мужчин в ряды Сил обороны.
По данным Государственной службы занятости (ГСЗ), на 1 декабря 2024 наиболее востребованными остаются квалифицированные рабочие с инструментом. Количество вакансий в этой категории существенно превышает количество соискателей (12,8 тыс. против 9,6 тыс.).
На кадровом портале Work.ua в прошлом месяце первенство по количеству вакансий также держали "Рабочие специальности, производство" (19,5 тыс. вакансий).
В то же время аналитики отмечают, что предложений в этой категории уменьшилось на 7%, по сравнению с октябрем. В общей сложности количество вакансий на портале в ноябре уменьшилось. Исключением стала только категория "Охрана и безопасность" - здесь был прирост предложений, в частности, для полицейских, операторов дрона, командиров отделения, номера обслуживающего персонала взвода, связистов, минометчиков.
На промышленных производствах в дефиците специалисты, обладающие навыками работы с определенными типами оборудования.
Так, в ГСЗ на 1 декабря было размещено 600 вакансий для электрогазосварщиков, а численность соискателей по этой вакансии только 299.
Востребованы такие рабочие специальности:
Для работодателей важно наличие опыта, определенный разряд, умение работать с разными типами станков, умение читать чертежи.
Скриншот dcz.gov.ua
Среди требований опыт работы на определенных станках с ЧПУ, навыки работы со специализированным программным обеспечением (СAD, CAM-программы), умение читать чертежи.
Скриншот dcz.gov.ua
Работа на фрезерном станке, обработка сложных поверхностей деталей на универсальных станках и с ЧПУ. Обязателен опыт работы, умение читать чертежи.
Скриншот dcz.gov.ua
В сфере транспорта тоже не хватает кадров. Вакансий больше, чем соискателей в таких профессиях:
Предлагают работу на грузовых авто, общественном транспорте, поэтому обязательно наличие соответствующего водительского удостоверения и опыт вождения.
Скриншот dcz.gov.ua
Работа "карщика" на складах, которая предусматривает выгрузку, перемещение, укладку грузов.
В обязанности будет входить перевозка пассажиров городским электротранспортом. Среди требований: знание правил дорожного движения, умение производить сцепление троллейбусов, подготовка транспорта перед выходом на линию.
Скриншот dcz.gov.ua
Отдельные вакансии предусматривают предварительное обучение, поэтому работодатели готовы брать людей без опыта.
К примеру, в Киеве ученику водителя предлагают зарплату 8 тыс. грн на период обучения 4,5 месяца, а водителям с опытом готовы платить 19 тыс. грн.
При подготовке использовались статистические данные ГСЗ на 1 декабря, аналитический отчет Work.ua, данные Единого портала вакансий.
Напомним, зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Зарплата в долларах в третьем квартале 2024 года достигла 532 долларов и превысила довоенный уровень.
Ранее также сообщалось, что средняя зарплата чиновников в Украине с начала года выросла почти на 20 тыс. грн.