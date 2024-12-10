Дефицит рабочих с опытом. В каких сферах рынка труда наибольшая нехватка кадров

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В каких сферах кадровый голод

Долгое время на рынке труда Украины наблюдается нехватка "рабочей силы". Дефицит возник на фоне полномасштабной войны и вызванных ею миграции населения, мобилизации мужчин в ряды Сил обороны.

По данным Государственной службы занятости (ГСЗ), на 1 декабря 2024 наиболее востребованными остаются квалифицированные рабочие с инструментом. Количество вакансий в этой категории существенно превышает количество соискателей (12,8 тыс. против 9,6 тыс.).

На кадровом портале Work.ua в прошлом месяце первенство по количеству вакансий также держали "Рабочие специальности, производство" (19,5 тыс. вакансий).

В то же время аналитики отмечают, что предложений в этой категории уменьшилось на 7%, по сравнению с октябрем. В общей сложности количество вакансий на портале в ноябре уменьшилось. Исключением стала только категория "Охрана и безопасность" - здесь был прирост предложений, в частности, для полицейских, операторов дрона, командиров отделения, номера обслуживающего персонала взвода, связистов, минометчиков.

Кого больше всего ищут работодатели

На промышленных производствах в дефиците специалисты, обладающие навыками работы с определенными типами оборудования.

Так, в ГСЗ на 1 декабря было размещено 600 вакансий для электрогазосварщиков, а численность соискателей по этой вакансии только 299.

Скриншот dcz.gov.ua

Востребованы такие рабочие специальности:

токарь (402 предложения работы на 90 соискателей);

Для работодателей важно наличие опыта, определенный разряд, умение работать с разными типами станков, умение читать чертежи.

Скриншот dcz.gov.ua

оператор станков с программным управлением (220 предложений на 54 соискателя);

Среди требований опыт работы на определенных станках с ЧПУ, навыки работы со специализированным программным обеспечением (СAD, CAM-программы), умение читать чертежи.

Скриншот dcz.gov.ua

фрезеровщик (159 вакансий на 23 соискателя);

Работа на фрезерном станке, обработка сложных поверхностей деталей на универсальных станках и с ЧПУ. Обязателен опыт работы, умение читать чертежи.

Скриншот dcz.gov.ua

В сфере транспорта тоже не хватает кадров. Вакансий больше, чем соискателей в таких профессиях:

водитель автотранспортных средств (2524 предложения на 2437 соискателей);

Предлагают работу на грузовых авто, общественном транспорте, поэтому обязательно наличие соответствующего водительского удостоверения и опыт вождения.

Скриншот dcz.gov.ua

водитель погрузчика (273 предложения на 70 соискателей);

Работа "карщика" на складах, которая предусматривает выгрузку, перемещение, укладку грузов.

Скриншот dcz.gov.ua

водитель троллейбуса (77 вакансий на 16 соискателей).

В обязанности будет входить перевозка пассажиров городским электротранспортом. Среди требований: знание правил дорожного движения, умение производить сцепление троллейбусов, подготовка транспорта перед выходом на линию.

Скриншот dcz.gov.ua

Отдельные вакансии предусматривают предварительное обучение, поэтому работодатели готовы брать людей без опыта.

К примеру, в Киеве ученику водителя предлагают зарплату 8 тыс. грн на период обучения 4,5 месяца, а водителям с опытом готовы платить 19 тыс. грн.

При подготовке использовались статистические данные ГСЗ на 1 декабря, аналитический отчет Work.ua, данные Единого портала вакансий.