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Кузьміних викликають у НАБУ для вручення підозри

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 14:14
Кузьміних викликають у НАБУ для вручення підозри Фото: народний депутат Сергій Кузьміних (facebook.com/ze_zhytomyr67)
Автор: Анастасія Рокитна

Національне антикорупційне бюро України викликає народного депутата Сергія Кузьміних. Йому хочуть вручити підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт НАБУ.

Раніше правоохоронці викрили нардепа на хабарі у понад пів мільйона гривень.

"Повістка про виклик Кузьміних Сергія Володимировича, проживаючого за адресою м. Житомир. Вам необхідно прибути 07.02.2022 о 10 год. 00 хв, до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для участі у врученні письмового повідомлення про підозру та допиті у процесуальному статусі підозрюваного у кримінальному провадженні № 42021000000002617 від 16.12.2022", - ідеться в тексті повістці.

Кузьміних викликають у НАБУ для вручення підозри

Справа проти Кузьміних

За даними слідства, нардеп вимагав і отримав відкат у розмірі 30% від тендерної ціни на постачання медичного обладнання. У НАБУ заявили, що Кузьміних планував застосовувати таку схему щодо інших договорів, у тому числі на постачання МРТ (30% від 37,499 млн гривень - 11,25 млн гривень) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,19 млн гривень - 398,33 тисячі гривень).

Реакція "Слуги народу"

Кузьміних попросив тимчасово виключити його з фракції "Слуга народу". Заяву Кузьміних розглянуть на найближчому засіданні фракції. Про результати повідомлять офіційно.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо Кузьміних скоїв злочин, то він повинен відповісти за законом. За його словами, партія не прикриватиме його правопорушення патріотичними гаслами.

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