Куйбишевський НПЗ у Самарі призупинив роботу після атаки дронів, - ЗМІ

Куйбишевський НПЗ у Самарі призупинив роботу після атаки дронів, - ЗМІ

Фото: Куйбишевський НПЗ у Самарі призупинив роботу після атаки дронів (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У російському місті Самара 28 серпня дрони атакували Куйбишевський нафтопереробний завод. У результаті НПЗ призупинив роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ASTRA.

Як повідомляється, підприємство атакували щонайменше 29 безпілотників.

Місцева влада атаку на НПЗ не підтверджувала, прозвітувавши, що атака була відбита, а пожежа була швидко згашена, не називаючи, що саме горіло.

За даними джерел ASTRA в МНС Росії, після масованої атаки на заводі виникло щонайменше сім осередків займання. За даними на 28 серпня підприємство повністю зупинило свою роботу.


Зазначається, що один із безпілотників потрапив в установку первинної переробки нафти АВТ-4, вона спалахнула. Також дрон потрапив до естакади зріджених газів, яка також згодом спалахнула.

Крім цього, влучання безпілотників на Куйбишевському НПЗ було зафіксовано у трубопровід з газом, трубопровід з бензином, установку АВТ-5, установку виробництва водню, резервуари з дизельним пальним.

Постраждав один працівник підприємства, його госпіталізовано.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко теж підтвердив зупинку нафтопереробного заводу. 

"Куйбишевський НПЗ у Росії після прильотів зупинився", - повідомив він.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня Сили оборони провели масштабну операцію проти ворога - вдарили по двох великих НПЗ та складах з боєприпасами.

В результаті вдалої атаки виникла масштабна пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї.

Підприємство спеціалізується на виробництві бензину й дизельного пального, яке активно використовується для потреб російської армії. Його річна потужність - близько 6,25 млн тонн нафти.

Паралельно підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили вогневе ураження Куйбишевського НПЗ у Самарській області.

Цей завод виробляє понад 30 видів нафтопродуктів, серед них бензини, дизельне пальне, мазути та розчинники. Потужність переробки - понад 7 млн тонн нафти на рік.

Внаслідок удару зафіксовано серію вибухів і масштабну пожежу.

Російська ФедераціяНПЗАтака дронів