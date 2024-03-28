Куйбишевський НПЗ повністю зупинився після удару дронів, - Reuters

Російський Куйбишевський нафтопереробний завод від міста Самара на Волзі зупинив все виробництво через проблеми, заподіяні атакою українського безпілотника минулого тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Раніше на цьому тижні джерела в галузі повідомили про те, що Куйбишевський НПЗ, що належить "Роснафті", зупинив CDU-5, одну з двох установок первинної переробки, вивівши з ладу половину своєї потужності. Одне з джерел повідомило, що CDU-4 не постраждав від атаки дрона, але через технічний зв'язок із пошкодженим CDU-5 не зміг працювати без нього.
Як зазначає агентство, зупинка посилюють труднощі російського нафтопереробного сектора, оскільки необхідність екстреного ремонту після численних атак дронів ускладнила постачання.
За підрахунками Reuters, близько 14% нафтопереробних потужностей Росії було зупинено атаками дронів, включаючи Куйбишевський НПЗ, а країна цього місяця збільшила імпорт бензину із сусідньої Білорусі, щоб вирішити проблему можливого браку палива.
Росія також заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з 1 березня, щоб спробувати запобігти зростанню внутрішніх цін на паливо.
Проте труднощі російських НПЗ дещо полегшилися, повідомили Reuters три джерела, оскільки відновилася робота на одному з агрегатів Рязанського нафтопереробного заводу, який набагато більший за Куйбишевський НПЗ.
Минулого тижня видання Financial Times повідомило, що США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по російським НПЗ можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.
Проте радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не отримувала закликів з боку Сполучених Штатів Америки про припинення атак із російських НПЗ.