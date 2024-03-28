Куйбышевский НПЗ полностью остановился после удара дронов, - Reuters

Ранее на этой неделе источники в отрасли сообщили о том, что принадлежащий "Роснефти" Куйбышевский НПЗ остановил CDU-5, одну из двух установок первичной переработки, выведя из строя половину своей мощности. Один из источников сообщил, что CDU-4 не пострадал от атаки дрона, но из-за технической связи с поврежденным CDU-5 не смог работать без него.

Как отмечает агентство, остановка усугубляют трудности российского нефтеперерабатывающего сектора, поскольку необходимость экстренного ремонта после многочисленных атак дронов, усложнила поставки.

По подсчетам Reuters, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России были остановлены атаками дронов, включая Куйбышевский НПЗ, а страна в этом месяце увеличила импорт бензина из соседней Беларуси, чтобы решить проблему возможной нехватки топлива.

Россия также запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с 1 марта, чтобы попытаться предотвратить рост внутренних цен на топливо.

Однако трудности российских НПЗ несколько облегчились, сообщили Reuters три источника, поскольку возобновилась работа на одном из агрегатов Рязанского нефтеперерабатывающего завода, который намного больше Куйбышевского НПЗ.