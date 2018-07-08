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В Кувейте в ресторане отравились 287 человек

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 22:29
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На лечении остаются 53 человека

287 человек госпитализировали после отравления в одном из ресторанов города Хавалли в Кувейте. Об этом сообщает газета Gulf News.

По данным издания, посетители ресторана отравились арабским блюдом фалафель. Все они были госпитализированы, но большинство уже покинули больницы. На лечении остаются 53 человека, их состояние некритичен.

Сообщается, что ресторан, в котором произошло массовое отравление, будет закрыт.

Напомним, что в Киевской области в лагере отровились 12 детей, один ребенок в коме.

 

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Теги публикации: отравление, Кувейт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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