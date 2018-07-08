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У Кувейті в ресторані отруїлось 287 людей

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 22:29
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На лікуванні залишаються 53 людини

287 осіб госпіталізували після отруєння в одному з ресторанів міста Хаваллі в Кувейті. Про це повідомляє газета Gulf News.

За даними видання, відвідувачі ресторану отруїлися арабською стравою фалафель. Всі вони були госпіталізовані, але більшість вже покинули лікарні. На лікуванні залишаються 53 людини, їх стан некритичний.

Повідомляється, що ресторан, в якому сталося масове отруєння, буде закритий.

Нагадаємо, що у Київській області в таборі отруїлися 12 дітей, одна дитина в комі.

 

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Теги публікації: отруєння, Кувейт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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