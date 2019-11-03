В Кувейте через Instagram продавали домработниц в качестве рабов

В Кувейте в результате расследования, проведенного BBC News Arabic, были обнаружены онлайновые рабские рынки на платформе Instagram, принадлежащий Facebook. Как передает РБК-Украина, об этом пишет BBC.

Рынки также были разработаны для приложений, предоставляемых компаниями Google и Apple. Женщины были выставлены на продажу в качестве рабочих через хэштеги, такие как "горничные для передачи" или "горничные для продажи".

Кувейтские власти говорят, что они официально вызвали владельцев нескольких учетных записей в социальных сетях, которые продавали домработниц в качестве рабов. Вовлеченным платформам было приказано снять их рекламу. Они также были вынуждены подписать юридическое обязательство, пообещав больше не участвовать в этой деятельности.

В Instagram сказали, что также приняли меры. Разработчики также удалили дополнительный контент через Facebook и Instagram, что предотвратит создание новых учетных записей, предназначенных для использования на онлайн-рынке рабов.

Власти считают, что IT-компании, которые фигурируют в расследовании, должны выплатить компенсации пострадавшим от работорговли женщинам.

Напомним, в августе правоохранители европейских стран арестовали 70 человек в ходе спецоперации по борьбе с торговлей детьми.