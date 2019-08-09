В ходе спецоперации по борьбе с торговлей людьми в Европе арестовали 70 человек

Фото: Здание Европола (europol.europa.eu)

Спецоперация проводилась с 17 по 23 июня

Правоохранители европейских стран арестовали 70 человек в ходе спецоперации по борьбе с торговлей детьми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европола.

Как сообщается, в операции, которая возглавляется Британией, приняли участие 16 стран Евросоюза, а также Исландия и Швейцария.

В ходе операции в период с 17 по 23 июня были проверены 127 тыс. человек, досмотрены 63,8 тыс. транспортных средств и обысканы 1,1 тыс. помещений, в том числе частные дома, офисы компаний, отели.

В рамках операции также была проведена разъяснительная кампания в школах по информированию детей о том, как не стать жертвами торговцев людьми, которые затем используют детей для попрошайничества, сексуальной и торговой эксплуатации.

"В общей сложности было арестовано 34 человека в связи с причастностью к торговле людьми и еще 36 человек в связи с причастностью к другим преступлениям, таким как ограбления, распространение запрещенных видео и фото и содействие незаконной миграции. Кроме того, было выявлено 206 возможных жертв торговцев людьми, четверть из которых являются несовершеннолетними, и открыто 31 новое дело по торговле людьми в различных странах - участницах операции", - говорится в сообщении.

В операции, помимо Великобритании, Исландии и Швейцарии, приняли участие Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия и Швеция.

Помощь правоохранительным органам оказали службы социальной защиты, представители муниципалитетов и неправительственных организаций. Роль Европола заключалась в налаживании обмена информацией между различными странами и анализом полученных данных по базам организации.

Напомним, более 70% жертв торговли людьми составляют женщины. В ОБСе отметили, что что особое внимание нужно уделять тяжелому положению женщин и девочек и нужно активизировать усилия для борьбы с торговлей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, прекратили функционирование международного канала торговли людьми в Донецкой области. Было установлено, что жительница Мариуполя наладила нелегальный бизнес по отправке женщин для работы в сфере предоставления интимных услуг в одной из стран Ближнего Востока.