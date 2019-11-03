У Кувейті через Instagram продавали хатніх робітниць в якості рабів

В Кувейті в результаті розслідування, проведеного BBC News Arabic, були виявлені онлайнові рабські ринки на платформі Instagram, що належить Facebook. Як передає РБК-Україна, про це пише BBC.

Ринки також були розроблені для додатків, що надаються компаніями Google та Apple. Жінки були виставлені на продаж в якості домашніх робітників через хештеги, такі як "покоївки для передачі" або "покоївки для продажу".

Кувейтська влада стверджує, що офіційно викликала власників кількох облікових записів в соціальних мережах, які продавали робітниць в якості рабів. Залученим платформам було наказано зняти їх рекламу. Вони також були змушені підписати юридичне зобов'язання, пообіцявши більше не брати участь у цій діяльності.

В Instagram сказали, що вжили заходів. Розробники також видалили додатковий контент через Facebook і Instagram, що убезпечить від створення нових облікових записів, призначених для використання на онлайн-ринку рабів.

Влада вважає, що IT-компанії, які фігурують у розслідуванні, мають виплатити компенсації постраждалим від работоргівлі жінкам.

Нагадаємо, в серпні правоохоронці європейських країн заарештували 70 осіб в ході спецоперації по боротьбі з торгівлею дітьми.