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В Кувейте через Instagram продавали домработниц в качестве рабов

Новости » Общество     03.11.2019 - 02:19
В Кувейте через Instagram продавали домработниц в качестве рабов
Фото: в Кувейте продавали домработниц в Instagram (twitter/bbc.com)

Женщин выставили на продажу через хэштеги "горничные для продажи"

В Кувейте в результате расследования, проведенного BBC News Arabic, были обнаружены онлайновые рабские рынки на платформе Instagram, принадлежащий Facebook. Как передает РБК-Украина, об этом пишет BBC.

Рынки также были разработаны для приложений, предоставляемых компаниями Google и Apple. Женщины были выставлены на продажу в качестве рабочих через хэштеги, такие как "горничные для передачи" или "горничные для продажи".

Кувейтские власти говорят, что они официально вызвали владельцев нескольких учетных записей в социальных сетях, которые продавали домработниц в качестве рабов. Вовлеченным платформам было приказано снять их рекламу. Они также были вынуждены подписать юридическое обязательство, пообещав больше не участвовать в этой деятельности.

В Instagram сказали, что также приняли меры. Разработчики также удалили дополнительный контент через Facebook и Instagram, что предотвратит создание новых учетных записей, предназначенных для использования на онлайн-рынке рабов.

Власти считают, что IT-компании, которые фигурируют в расследовании, должны выплатить компенсации пострадавшим от работорговли женщинам.

Напомним, в августе правоохранители европейских стран арестовали 70 человек в ходе спецоперации по борьбе с торговлей детьми.

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