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У Кувейті через Instagram продавали хатніх робітниць в якості рабів

Новини » Суспільство     03.11.2019 - 02:19
У Кувейті через Instagram продавали хатніх робітниць в якості рабів
Фото: у Кувейті продавали прибиральниць в Instagram (twitter/bbc.com)

Жінок виставили на продаж через хештегі "покоївки для продажу"

В Кувейті в результаті розслідування, проведеного BBC News Arabic, були виявлені онлайнові рабські ринки на платформі Instagram, що належить Facebook. Як передає РБК-Україна, про це пише BBC.

Ринки також були розроблені для додатків, що надаються компаніями Google та Apple. Жінки були виставлені на продаж в якості домашніх робітників через хештеги, такі як "покоївки для передачі" або "покоївки для продажу".

Кувейтська влада стверджує, що офіційно викликала власників кількох облікових записів в соціальних мережах, які продавали робітниць в якості рабів. Залученим платформам було наказано зняти їх рекламу. Вони також були змушені підписати юридичне зобов'язання, пообіцявши більше не брати участь у цій діяльності.

В Instagram сказали, що вжили заходів. Розробники також видалили додатковий контент через Facebook і Instagram, що убезпечить від створення нових облікових записів, призначених для використання на онлайн-ринку рабів.

Влада вважає, що IT-компанії, які фігурують у розслідуванні, мають виплатити компенсації постраждалим від работоргівлі жінкам.

Нагадаємо, в серпні правоохоронці європейських країн заарештували 70 осіб в ході спецоперації по боротьбі з торгівлею дітьми.

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