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Кутового сегодня могут уволить с поста министра агрополитики, - нардеп

Новости » Политика    22.11.2018 - 10:34
Кутового сегодня могут уволить с поста министра агрополитики, - нардеп
Фото: Тарас Кутовой (minagro.gov.ua)

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Верховная рада Украины сегодня может уволить министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. Об этом заявил представитель Кабинета министров в парламенте, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, премьер-министр Владимир Гройсман направил Раде письмо с просьбой решить вопрос Кутового.

"Вопрос увольнения Кутового лежит уже в профильном комитете более года, это точно. То есть если сегодня будет заседание комитета, мы можем сегодня даже проголосовать за увольнение Кутового, и возможно, даже будет внесение нового министра", - заявил Денисенко.

В свою очередь представитель президента в парламенте Ирина Луценко подтвердила, что в сессионном зале есть голоса за решение кадровых вопросов в правительстве.

"За Маркарову (Оксану Маркарову, - ред.)  будут голосовать, в зале есть консенсус, ведь она проявила себя очень грамотным министром финансов. Она провела блестящие переговоры с МВФ. Мы увидели ее как настоящего специалиста и мы знаем, что в зале есть поддержка. Ирину Фриз также поддерживают, она работает с АТОшниками. Я думаю она прекрасно представит министерство (по делам ветеранов, - ред.). Также, я думаю, мы сегодня будем голосовать и за отставку Тараса Кутового, который по состоянию здоровья хочет уйти. Думаю, что зал поддержит это голосование", - добавила Луценко. 

Напомним, ранее сообщалось, что Гройсман просит Раду уволить министра агрополитики Кутового.

Отметим, о том, что Кутовой уходит в отставку, стало известно еще в мае 2017 года. По его словам, в дальнейшем он планировал заниматься привлечением инвестиций. Аграрный комитет Верховной рады поддержал отставку в июне того же года. Однако премьер Владимир Гройсман заявлял, что не одобряет его желание уйти в отставку.

 

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Новости Украины увольнениеВерховная РадаТарас Кутовой
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