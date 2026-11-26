На цьому зять Трампа не зупинився та поставив під сумнів обґрунтованість побоювань європейських країн щодо потенційного вторгнення РФ.

Кушнер заявив, що людство живе в неймовірно небезпечний час, коли нова хвиля ескалації може накрити світ будь-якої миті.

"Поки ця війна частково обмежується Україною, але фактично стала проксі-війною, де Європа фінансує та озброює Україну проти Росії. І не знадобиться багато прорахунків для сильної ескалації цієї ситуації,", - цинічно заявив спецпредставник президента США.

Ба більше, Кушнер почав скаржитися, що Україна висуває "надто велика вимоги" щодо гарантій безпеки.

Зять Трампа вигадує, що Київ прагне отримати від союзників ще конкретніші зобов'язання, ніж передбачає стаття 5 Північноатлантичного договору. На його переконання, інші країни не можуть надати такі гарантії.

Журналіст також поцікавився, чи могло б вступ України до НАТО ще у 2008 році запобігти повномасштабній війні. Кушнер визнав, що такий сценарій міг дійсно спрацювати, однак припустив і протилежний варіант - членство України в Альянсі могло б прискорити початок війни на одне або навіть два десятиліття.

Як вважає зять Трампа, для Росії це завжди була "червона лінія", а її дії у такій ситуації важко спрогнозувати.

Окрім того, Кушнеру примарилося, що протягом останньої тисячі років на РФ хтось постійно нападав.

"І ці напади завжди відбувалися через коридор, яким зараз є сучасна Україна. І я думаю про це з російської точки зору. Знову ж таки, я не займаю чиюсь сторону, але я намагаюся вислухати обидві сторони, поговорити з ними, зрозуміти їхні погляди, щоб знайти спільну мову", - заявив зять Трампа.

За його словами, Москва сприймає НАТО як провокаційну силу, яка розширюється на схід.

Кушнер запевнив, що у межах переговорів із представниками Росії команда Трампа намагалася напрацювати такі рішення, які не створювали б відчуття загрози для жодної зі сторін.

На його думку, побоювання як країн Альянсу, так і Росії нібито виникають через непорозуміння та недостатню комунікацію.