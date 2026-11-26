Спецпосланець президента США Джаред Кушнер звинуватив Україну в затягуванні переговорів. За його словами, процес відштовхнула назад атака на резиденцію глави Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кушнера в подкасті MD Meets.
Американський посадовець розповів, як просувалися переговори між Москвою і Києвом протягом останнього року. Мова йшла про період аж до його вересневих зустрічей із главою Кремля Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
“Мене попросили зайнятися цим близько року тому. І приблизно в листопаді ми почали досягати певного прогресу й узялися до роботи. Потім, наприкінці грудня, відбулася атака українців на резиденцію Путіна, яка, на мою думку, відштовхнула його назад”, - розповів Кушнер.
З лютого по вересень сторони постійно були на зв'язку. Проте в США не помітили суттєвої гнучкості чи готовності обох сторін шукати спільні точки дотику.
Депфнер запитав, чи справді російський диктатор прагне миру та завершення війни. Кушнер відповів ствердно, але наголосив, що найбільше заважає територіальне питання.
“Я б сказав, що так, я справді вважаю, що те, про що він говорить - це мир, але, гадаю, завжди постає питання: на яких умовах? І чи є спосіб узгодити те, чого хоче він, із тим, чого хоче президент Зеленський, а також із тим, чого хочуть європейці?... І, за моїм відчуттям, після багатьох годин спілкування з президентом Путіним і російською командою, територіальне питання наразі зайшло в певний глухий кут”,
Також у розмові він відкинув звинувачення, що президент США Дональд Трамп тисне на Зеленського чи українців. Як запевнив спецпосланець, американці виконують роль “переговірників”, а для України, навпаки, є помічником і найбільшим “донором” у цій війні.
Нагадаємо, Кушнер радив спочатку домовитися про безпеку після війни, а вже потім говорити про території.
Він також назвав гарантії за зразком статті 5 НАТО дуже вагомим кроком і заявив, що США не зможуть дати Україні чіткіших зобов'язань.
Як повідомляло РБК-Україна, спецпосланець також припустив, що вступ України до НАТО можливий.
На його думку, членство в Альянсі у 2008 році могло б означати, що війна спалахнула б раніше.