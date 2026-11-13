Кушнер заявив про "суттєвий прогрес" у переговорах щодо закінчення війни в Україні

"Сьогодні завершилися три дні інтенсивної дипломатичної роботи, спрямованої на припинення жахливої війни між Росією та Україною... Було проведено величезну роботу для відновлення прямих переговорів після багатьох місяців перерви. Ми досягли суттєвого прогресу в розумінні занепокоєнь обох сторін, визначенні можливих рішень і напрацюванні подальшого плану дій", - заявив Кушнер.

За його словами, Україна та Росія погодилися розширити наступний раунд переговорів із включивши до нього європейських партнерів. Це, своєю чергою, дозволить розглянути ширші питання післявоєнного устрою безпеки в Європі поряд із територіальними питаннями між Україною та РФ.

"Для міцного припинення бойових дій необхідні надійні гарантії безпеки, механізми запобігання конфліктам та взаємні зобов'язання щодо деескалації, які знизять ризик майбутнього конфлікту", - наголосив зять Трампа.

Він додав, що американська сторона домовилася з президентом України Володимиром Зеленським підтримувати тісний контакт, а також Вашингтон підтвердив, що жодних ширших домовленостей щодо безпеки в Європі не узгодять без урахування занепокоєння України у сфері безпеки.

"Ми почнемо паралельно обговорювати ці взаємопов'язані питання, виходячи з розуміння, що, за винятком гуманітарних заходів, нічого не буде остаточно узгоджено до досягнення всеосяжної угоди", - йдеться у публікації.

Крім того, сторони працюють над організацією найбільшого обміну полоненими за весь час війни, а також вже найближчим часом США розраховують оголосити "про напрямки переговорів, графіку та додаткові подробиці".

Кушнер підкреслив, що президент США Дональд Трамп сповнений вирішити покласти край цій війні і Вашингтон зробить все, щоб домогтися прориву, який припинить бойові дії.

"Між сторонами, як і раніше, існують суттєві розбіжності, однак досягнутий прогрес вселяє в нас оптимізм. Ми докладемо всіх необхідних дипломатичних зусиль, щоб досягти прориву, який покладе край бойовим діям і створить основу для міцного миру, суверенної, безпечної та процвітаючої України, а також більш стабільної Європи", — підсумував зять Трампа.