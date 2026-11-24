Спецпосланець президента США Джаред Кушнер розповів, що вмовляв Дональда Трампа не тиснути на Володимира Зеленського. Проте є зауваження і до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кушнера журналу New York.
За словами зятя американського лідера, він діє в інтересах українців. Кушнер каже, що намагається завершити "жахливу війну" будь-яким способом і зупинити тиск президента США Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського.
У вересні Кушнер і спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрілися з главою Кремля. Після цього вони поїхали до Києва. Для обох це був перший візит в Україну.
Поки американці були в Україні, росіяни тимчасово припинили вогонь. Коли гості поїхали, обстріли почалися знову.
Кушнер співчуває Зеленському, але вважає, що звичка українців обговорювати переговори публічно шкодить справі.
Він пояснив це на прикладі зустрічі з українською делегацією в Маямі. Там Кушнер повідомив, що Трамп збирається прийняти пропозицію Путіна: дизельне пальне в обмін на послаблення санкцій. Зеленський одразу виступив із протестом і заявив, що його зробили жертвою. Трамп у відповідь сказав, що Україні варто "знайти нового президента".
Кушнер також наголосив, що після завершення війни перед Україною відкриються кращі перспективи.
"Я намагався показати Зеленському таке: давайте знайдемо спосіб, за якого, якщо вам вдасться зупинити війну й отримати надійні гарантії безпеки для України, ви одразу переключитеся на економіку й самі очолите відновлення країни", - сказав він.
Нагадаємо, Росія пропонувала США спільно видобувати нафту біля Сахаліну.
За даними Financial Times, ідею озвучили під час вересневої зустрічі Кушнера і Віткоффа з главою Кремля.
Як повідомляло РБК-Україна, США вимагають від України і Росії припинити взаємні удари по енергетиці та судноплавству.
З такою заявою на засіданні Ради Безпеки ООН виступив заступник постпреда США при ООН Ден Негреа.