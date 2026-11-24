За словами зятя американського лідера, він діє в інтересах українців. Кушнер каже, що намагається завершити "жахливу війну" будь-яким способом і зупинити тиск президента США Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського.

Візит до Києва після зустрічі з Путіним

У вересні Кушнер і спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрілися з главою Кремля. Після цього вони поїхали до Києва. Для обох це був перший візит в Україну.

Поки американці були в Україні, росіяни тимчасово припинили вогонь. Коли гості поїхали, обстріли почалися знову.

Що Кушнер думає про заяви Києва

Кушнер співчуває Зеленському, але вважає, що звичка українців обговорювати переговори публічно шкодить справі.

Він пояснив це на прикладі зустрічі з українською делегацією в Маямі. Там Кушнер повідомив, що Трамп збирається прийняти пропозицію Путіна: дизельне пальне в обмін на послаблення санкцій. Зеленський одразу виступив із протестом і заявив, що його зробили жертвою. Трамп у відповідь сказав, що Україні варто "знайти нового президента".

Кушнер також наголосив, що після завершення війни перед Україною відкриються кращі перспективи.

"Я намагався показати Зеленському таке: давайте знайдемо спосіб, за якого, якщо вам вдасться зупинити війну й отримати надійні гарантії безпеки для України, ви одразу переключитеся на економіку й самі очолите відновлення країни", - сказав він.

Нагадаємо, Росія пропонувала США спільно видобувати нафту біля Сахаліну.

За даними Financial Times, ідею озвучили під час вересневої зустрічі Кушнера і Віткоффа з главою Кремля.