По словам зятя американского лидера, он действует в интересах украинцев. Кушнер говорит, что пытается завершить "ужасную войну" любым способом и остановить давление президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

Визит в Киев после встречи с Путиным

В сентябре Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретились с главой Кремля. После этого они уехали в Киев. Для обоих это был первый визит в Украину.

Пока американцы находились в Украине, россияне временно прекратили огонь. Когда гости уехали, обстрелы начались снова.

Что Кушнер думает о заявлениях Киева

Кушнер соболезнует Зеленскому, но считает, что привычка украинцев обсуждать переговоры публично вредит делу.

Он объяснил это на примере встречи с украинской делегацией в Майами. Там Кушнер сообщил, что Трамп намерен принять предложение Путина: дизельное топливо в обмен на ослабление санкций. Зеленский сразу выступил с протестом и заявил, что его сделали жертвой. Трамп в ответ сказал, что Украине следует "найти нового президента".

Кушнер также подчеркнул, что после завершения войны перед Украиной откроются лучшие перспективы.

"Я пытался показать Зеленскому такое: давайте найдем способ, при котором, если вам удастся остановить войну и получить надежные гарантии безопасности для Украины, вы сразу переключитесь на экономику и сами возглавите восстановление страны", - сказал он.

Напомним, Россия предлагала США совместно добывать нефть у Сахалина.

По данным Financial Times, идею озвучили во время сентябрьской встречи Кушнера и Виткоффа с главой Кремля.