Кушнер запропонував відновити діалог Європи та РФ за зразком Ради НАТО-Росія, - WP

Одним із найближчих кроків у дипломатичному процесі стане тристороння зустріч представників США, України та Росії, запланована на вівторок в Абу-Дабі. Сторони мають обговорити компроміси, необхідні для досягнення перемир'я.

Водночас спеціальний посланник президента США Джаред Кушнер хоче розширити переговорний процес і залучити до нього європейські країни. За словами чиновника, обізнаного з перебігом перемовин, орієнтиром для американського посланця є Рада НАТО-Росія. Її створили після завершення Холодної війни, однак у 2014 році діяльність органу призупинили після вторгнення Росії в Україну та захоплення Криму.

У заяві, опублікованій у четвер увечері в соцмережі X, Кушнер зазначив, що в разі прогресу на переговорах в Абу-Дабі сподівається перейти до ширшого багатостороннього формату за безпосередньої участі європейських країн.

Серед цілей такого діалогу він назвав регулярні консультації з питань безпеки, надійні канали зв'язку на випадок криз, більшу військову прозорість, взаємні заходи для зниження ризику ескалації та створення основи для довгострокової безпеки й стабільності в Європі.

Чому Європа не поспішає з переговорами з РФ

Європейські чиновники підтвердили виданню, що готові до діалогу з Росією. Однак вони погодяться обговорювати нову систему безпеки лише після досягнення перемир'я в Україні.

Один із представників країни, яка є близьким союзником США, зазначив, що обидва переговорні напрями можуть розвиватися паралельно. Водночас він наголосив, що домовленості щодо України мають бути досягнуті раніше, ніж угода про архітектуру безпеки Європи.

Чиновник іншої ключової європейської країни також визнав, що підхід Кушнера пов'язаний із ризиками. Проте, за його словами, краще брати участь у цьому процесі, ніж залишатися осторонь. Він додав, що переговори будуть складними, а питання майбутньої безпеки можна обговорювати лише після завершення війни.

Попри підтримку дипломатичних зусиль Кушнера з боку ключових європейських лідерів, серед країн Європи є широка згода щодо необхідної послідовності: спочатку перемир'я в Україні, а вже потім переговори з Росією про безпеку континенту.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, Україна та Росія готуються до чергового раунду тристоронніх переговорів за посередництва США, який має відбутися 10-11 листопада в Абу-Дабі.

Київ уже визначився зі складом своєї делегації, до якої увійшов керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Російську переговорну групу знову очолить Володимир Мединський, однак цього разу до неї вперше долучиться заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який відповідає, зокрема, за питання контролю над озброєннями та нерозповсюдження.