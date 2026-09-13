UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Кушнер спрогнозував майбутнє України після завершення війни

14:39 13.09.2026 Нд
2 хв
Є кілька важливих умов для досягнення успіху
aimg Юлія Капітонова
Фото: Джаред Кушнер (Getty Images)

В України є всі шанси та необхідний потенціал, щоб стати дійсно успішною країною після завершення війни з Росією.

Про це заявив спецпредставник президента США Джаред Кушнер на щорічній зустрічі YES, яку проводить Фонд Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.

На переконання представника Дональда Трампа, Україна зможе створити систему, яка дозволить врешті подолати корупцію та зробити країну привабливою для припливу капіталу.

Він також вважає, що потенціал і винахідливість, які українці спрямували на захист від Росії, згодом можна буде перенаправити на розвиток економіки.

Кушнер вірить у те, що Україна здатна повною мірою реалізувати свій потенціал і стати "дійсно захопливою" країною.

Ба більше, американський спецпосланець президента розповів, що разом із командою президента України Володимира Зеленського вже працює над планом процвітання.

За словами Кушнера, до цього процесу залучені представники Світового банку та BlackRock.

"Було дуже, дуже цікаво займатися цим, а саме розуміти весь потенціал України. Ми вивчали, якими були промислові плани для неї, що працювало, а що ні. І, відверто кажучи, я думаю, що стосовно України, оскільки ми вивчали, яким є її потенціал, якщо настане мир, незалежно від того, яким буде кордон, я сподіваюся, що ми прийдемо до чогось, що буде водночас справедливим і дуже прийнятним для українського народу", - додав Кушнер.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Джаред КушнерВійна Росії проти УкраїниМирні переговори