Кушнер спрогнозував майбутнє України після завершення війни

На переконання представника Дональда Трампа, Україна зможе створити систему, яка дозволить врешті подолати корупцію та зробити країну привабливою для припливу капіталу.

Він також вважає, що потенціал і винахідливість, які українці спрямували на захист від Росії, згодом можна буде перенаправити на розвиток економіки.

Кушнер вірить у те, що Україна здатна повною мірою реалізувати свій потенціал і стати "дійсно захопливою" країною.

Ба більше, американський спецпосланець президента розповів, що разом із командою президента України Володимира Зеленського вже працює над планом процвітання.

За словами Кушнера, до цього процесу залучені представники Світового банку та BlackRock.

"Було дуже, дуже цікаво займатися цим, а саме розуміти весь потенціал України. Ми вивчали, якими були промислові плани для неї, що працювало, а що ні. І, відверто кажучи, я думаю, що стосовно України, оскільки ми вивчали, яким є її потенціал, якщо настане мир, незалежно від того, яким буде кордон, я сподіваюся, що ми прийдемо до чогось, що буде водночас справедливим і дуже прийнятним для українського народу", - додав Кушнер.