Кушнер спрогнозировал будущее Украины после завершения войны

У Украины есть все шансы и необходимый потенциал, чтобы стать действительно успешной страной после завершения войны с Россией.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер на ежегодной встрече YES, которую проводит Фонд Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.
По мнению представителя Дональда Трампа, Украина сможет создать систему, которая позволит наконец преодолеть коррупцию и сделать страну привлекательной для притока капитала.
Он также считает, что потенциал и изобретательность, которые украинцы направили на защиту от России, впоследствии можно будет перенаправить на развитие экономики.
Кушнер верит в то, что Украина способна в полной мере реализовать свой потенциал и стать действительно захватывающей страной.
Более того, американский спецпосланник президента рассказал, что вместе с командой президента Украины Владимира Зеленского уже работает над планом процветания.
По словам Кушнера, в этот процесс вовлечены представители Всемирного банка и BlackRock.
"Было очень, очень интересно заниматься этим, а именно понимать весь потенциал Украины. Мы изучали, какими были промышленные планы для нее, что работало, а что нет. И, откровенно говоря, я думаю, что в отношении Украины, поскольку мы изучали, каков ее потенциал, если наступит мир, независимо от того, какой будет украинская граница, я надеюсь, что мы придем к чему-то, что будет справедливым и очень приемлемым для украинского народа", - добавил Кушнер.