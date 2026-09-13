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Кушнер спрогнозував майбутнє України після завершення війни

14:39 13.09.2026 Нд
2 хв
Є кілька важливих умов для досягнення успіху
aimg Юлія Капітонова
Кушнер спрогнозував майбутнє України після завершення війни Фото: Джаред Кушнер (Getty Images)
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В України є всі шанси та необхідний потенціал, щоб стати дійсно успішною країною після завершення війни з Росією.

Про це заявив спецпредставник президента США Джаред Кушнер на щорічній зустрічі YES, яку проводить Фонд Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.

На переконання представника Дональда Трампа, Україна зможе створити систему, яка дозволить врешті подолати корупцію та зробити країну привабливою для припливу капіталу.

Він також вважає, що потенціал і винахідливість, які українці спрямували на захист від Росії, згодом можна буде перенаправити на розвиток економіки.

Кушнер вірить у те, що Україна здатна повною мірою реалізувати свій потенціал і стати "дійсно захопливою" країною.

Ба більше, американський спецпосланець президента розповів, що разом із командою президента України Володимира Зеленського вже працює над планом процвітання.

За словами Кушнера, до цього процесу залучені представники Світового банку та BlackRock.

"Було дуже, дуже цікаво займатися цим, а саме розуміти весь потенціал України. Ми вивчали, якими були промислові плани для неї, що працювало, а що ні. І, відверто кажучи, я думаю, що стосовно України, оскільки ми вивчали, яким є її потенціал, якщо настане мир, незалежно від того, яким буде кордон, я сподіваюся, що ми прийдемо до чогось, що буде водночас справедливим і дуже прийнятним для українського народу", - додав Кушнер.

До речі, раніше Кушнер назвав головну перешкоду у мирних переговорах щодо завершення війни РФ проти України.

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Джаред Кушнер Війна Росії проти України Мирні переговори
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