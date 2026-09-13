ua en ru
Вс, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Кушнер спрогнозировал будущее Украины после завершения войны

14:39 13.09.2026 Вс
2 мин
Есть несколько важных условий для достижения успеха
aimg Юлия Капитонова
Кушнер спрогнозировал будущее Украины после завершения войны Фото: Джаред Кушнер (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

У Украины есть все шансы и необходимый потенциал, чтобы стать действительно успешной страной после завершения войны с Россией.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер на ежегодной встрече YES, которую проводит Фонд Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.

По мнению представителя Дональда Трампа, Украина сможет создать систему, которая позволит наконец преодолеть коррупцию и сделать страну привлекательной для притока капитала.

Он также считает, что потенциал и изобретательность, которые украинцы направили на защиту от России, впоследствии можно будет перенаправить на развитие экономики.

Кушнер верит в то, что Украина способна в полной мере реализовать свой потенциал и стать действительно захватывающей страной.

Более того, американский спецпосланник президента рассказал, что вместе с командой президента Украины Владимира Зеленского уже работает над планом процветания.

По словам Кушнера, в этот процесс вовлечены представители Всемирного банка и BlackRock.

"Было очень, очень интересно заниматься этим, а именно понимать весь потенциал Украины. Мы изучали, какими были промышленные планы для нее, что работало, а что нет. И, откровенно говоря, я думаю, что в отношении Украины, поскольку мы изучали, каков ее потенциал, если наступит мир, независимо от того, какой будет украинская граница, я надеюсь, что мы придем к чему-то, что будет справедливым и очень приемлемым для украинского народа", - добавил Кушнер.

Кстати, ранее Кушнер назвал главное препятствие в мирных переговорах по завершению войны РФ против Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Джаред Кушнер Война России против Украины Мирные переговоры
Новости
РФ ударила возле украинско-польской границы в Ягодине, - Сибига
РФ ударила возле украинско-польской границы в Ягодине, - Сибига
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech