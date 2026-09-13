Кушнер спрогнозировал будущее Украины после завершения войны

У Украины есть все шансы и необходимый потенциал, чтобы стать действительно успешной страной после завершения войны с Россией.

По мнению представителя Дональда Трампа, Украина сможет создать систему, которая позволит наконец преодолеть коррупцию и сделать страну привлекательной для притока капитала.

Он также считает, что потенциал и изобретательность, которые украинцы направили на защиту от России, впоследствии можно будет перенаправить на развитие экономики.

Кушнер верит в то, что Украина способна в полной мере реализовать свой потенциал и стать действительно захватывающей страной.

Более того, американский спецпосланник президента рассказал, что вместе с командой президента Украины Владимира Зеленского уже работает над планом процветания.

По словам Кушнера, в этот процесс вовлечены представители Всемирного банка и BlackRock.

"Было очень, очень интересно заниматься этим, а именно понимать весь потенциал Украины. Мы изучали, какими были промышленные планы для нее, что работало, а что нет. И, откровенно говоря, я думаю, что в отношении Украины, поскольку мы изучали, каков ее потенциал, если наступит мир, независимо от того, какой будет украинская граница, я надеюсь, что мы придем к чему-то, что будет справедливым и очень приемлемым для украинского народа", - добавил Кушнер.