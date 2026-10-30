Кушнер "дуже жорстко" вимагав від Зеленського припинити удари по російських НПЗ, - WSJ

Зустріч відбулася 20 жовтня. Через хворобу Джаред Кушнер долучився до розмови дистанційно. Одне з джерел WSJ назвало її "дуже жорсткою".

За словами співрозмовника видання, Кушнер наполягав на припиненні ударів по російських НПЗ.

За його словами, вони зі спецпредставником США Стівом Віткоффом витрачають багато часу, сил та авіаційного пального на переговори з Москвою, тому Київ мав би висловити вдячність 30-денною паузою в атаках.

Наступного дня після зустрічі Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску та попросив відновити супутниковий зв'язок Starlink для України.

Американські посадовці заявили, що питання роботи Starlink та українських атак на російські нафтопереробні заводи не були пов'язані між собою.

Однак українські та європейські представники описали ситуацію інакше. За словами одного з європейських посадовців, Київ підштовхували до призупинення ударів по НПЗ до завершення проміжних виборів у США.

Деякі європейські прихильники України також дедалі більше непокоїлися через загострення риторики між Трампом і Зеленським та перебої в роботі Starlink.

Один з українських військових посадовців розповів WSJ, що Україні терміново була потрібна допомога Білого дому для відновлення супутникового зв'язку.

За його словами, "Starlink та нафтопереробні заводи стали двома частинами однієї історії".