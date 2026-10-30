Кушнер "очень жестко" потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, - WSJ

Встреча прошла 20 октября. По болезни Джаред Кушнер присоединился к разговору дистанционно. Один из источников WSJ назвал ее "очень жесткой".

По словам собеседника издания, Кушнер настаивал на прекращении ударов по российским НПЗ.

По его словам, они со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом тратят много времени, сил и авиационного горючего на переговоры с Москвой, поэтому Киев должен выразить благодарность 30-дневной паузой в атаках.

На следующий день после встречи Дональд Трамп позвонил по телефону Илону Маску и попросил восстановить спутниковую связь Starlink для Украины.

Американские чиновники заявили, что вопросы работы Starlink и украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы не были связаны между собой.

Однако украинские и европейские представители описали ситуацию по-другому. По словам одного из европейских чиновников, Киев подталкивали к приостановке ударов по НПЗ до завершения промежуточных выборов в США.

Некоторые европейские сторонники Украины все больше беспокоились из-за обострения риторики между Трампом и Зеленским и перебоями в работе Starlink.

Один из украинских военных чиновников рассказал WSJ, что Украине срочно требовалась помощь Белого дома для восстановления спутниковой связи.

По его словам, "Starlink и нефтеперерабатывающие заводы стали двумя частями одной истории".