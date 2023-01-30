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Курячі яйця в Україні будуть продавати по-новому: що зміниться

Фото: курячі яйця в Україні будуть продавати по-новому(pixabay com)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 січня, в Україні оприлюднили проект наказу "Про затвердження вимог до курячих яєць".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України

Згідно з наказом, в Україні з'являться нові вимоги щодо продажу курячих яєць. Проектом наказу передбачено затвердити низку вимог до курячих яєць, зокрема:

  • сортування яєць за їх якістю та за вагою;
  • штампування яєць;
  • маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць;
  • маркування контейнерів для промислових яєць та надання інформації споживачеві у разі поштучного продажу яєць;
  • пакування та перепакування яєць;
  • вимоги до записів, які повинні вести оператори ринку.

До того ж курячі яйця поділятимуться на два класи "А" та "В". Яйця, які належатимуть до класу "А", мають бути чистими, з неушкодженою шкаралупою, з малорухливим жовтком без чітких контурів. Крім того, такі яйця повинні бути без сторонніх запахів.

За вагою яйця класу "А" сортують за такими категоріями:

  • "XL" дуже великі: яйця, вага яких становить 73 г та більше;
  • "L" великі: яйця, вага яких становить 63 г та більше, проте менш як 73 г;
  • "М" середні: яйця, вага яких становить 53 г та більше, проте менше ніж 63 г;
  • "S" малі: яйця, вага яких становить менш як 53 г.

Сортування яєць класу "А" за вагою не будуть обов’язковим для яєць, що постачаються на харчові та/або нехарчові потужності.

До яєць класу "В" відносяться яйця, що не відповідають показникам якості, зазначеним вимогам вище. Також до класу "В" можуть бути понижені яйця класу "А" що більше не відповідають їх показникам якості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Мінагрополітики та виробники домовилися стабілізувати ціни на яйця.

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Міністерство аграрної політикияйця