Куриные яйца в Украине будут продавать по-новому: что изменится

Сегодня, 26 января, в Украине обнародовали проект приказа "Об утверждении требований к куриным яйцам".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Согласно приказу, в Украине появятся новые требования по продаже куриных яиц. Проектом приказа предусмотрено утвердить ряд требований к куриным яйцам, в частности:
К тому же куриные яйца будут делиться на два класса "А" и "В". Яйца, принадлежащие классу "А", должны быть чистыми, с невредимой скорлупой, с малоподвижным желтком без четких контуров. Кроме того, такие яйца должны быть без посторонних запахов.
По весу яйца класса "А" сортируют по следующим категориям :
Сортировка яиц класса "А" по весу не будет обязательной для яиц, поставляемых на пищевые и/или непищевые мощности.
К яйцам класса "В" относятся яйца, не отвечающие показателям качества, указанным выше. Также к классу "В" могут быть понижены яйца класса "А", которые больше не соответствуют их показателям качества.
Напомним, ранее мы сообщали, что Минагрополитики и производители договорились стабилизировать цены на яйца.
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