Куриные яйца в Украине будут продавать по-новому: что изменится

Согласно приказу, в Украине появятся новые требования по продаже куриных яиц. Проектом приказа предусмотрено утвердить ряд требований к куриным яйцам, в частности:

сортировка яиц по их качеству и по весу;

штамповка яиц;

маркировка упаковок (контейнеров) и транспортной тары для яиц;

маркировка контейнеров для промышленных яиц и предоставления информации потребителю при поштучной продаже яиц;

упаковка и переупаковка яиц;

требования к записям, которые должны вести операторы рынка.

К тому же куриные яйца будут делиться на два класса "А" и "В". Яйца, принадлежащие классу "А", должны быть чистыми, с невредимой скорлупой, с малоподвижным желтком без четких контуров. Кроме того, такие яйца должны быть без посторонних запахов.

По весу яйца класса "А" сортируют по следующим категориям :

"XL" очень большие: яйца, вес которых составляет 73 г и больше;

"L" крупные: яйца, вес которых составляет 63 г и более, однако менее 73 г;

"М" средние: яйца, вес которых составляет 53 г и более, однако менее 63 г;

"S" малые: яйца, вес которых составляет менее 53 г.

Сортировка яиц класса "А" по весу не будет обязательной для яиц, поставляемых на пищевые и/или непищевые мощности.

К яйцам класса "В" относятся яйца, не отвечающие показателям качества, указанным выше. Также к классу "В" могут быть понижены яйца класса "А", которые больше не соответствуют их показателям качества.