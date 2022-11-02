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Мінагрополітики та виробники домовилися стабілізувати ціни на яйця

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Україна, Середа 02 листопада 2022 14:47
Мінагрополітики та виробники домовилися стабілізувати ціни на яйця Фото: Ціни на яйця будуть стабілізовані  (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство аграрної політики та продовольства України та асоціація "Союз птахівників України" уклали меморандум щодо курячих яєць. Він діятиме до 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінагрополітики.

"Документ спрямований на те, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця та не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за якими яйця постачаються до торговельних мереж", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, виробники яєць у межах меморандуму взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць.

"Мінагрополітики зі свого боку сприятиме, щоб виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності. Крім того, міністерство сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їх переробки", - повідомили в прес-службі.

Меморандум діятиме до 31 грудня цього року, може бути продовженим у разі необхідності та є відкритим до підписання виробниками харчових курячих яєць.

Як повідомляло РБК-Україна, подорожчання яєць в останні місяці призвело того, що ціни зросли до максимального для України рівня. Але значного здешевлення можна очікувати лише навесні.

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Ціни на продукти Міністерство аграрної політики
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