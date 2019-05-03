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Курц пообещал Зеленскому поддерживать борьбу с коррупцией в Украине

Новости » Общество    03.05.2019 - 19:52
Курц пообещал Зеленскому поддерживать борьбу с коррупцией в Украине
Фото: Себастьян Курц (president.gov.ua)

Курц и Владимир Зеленский провели телефонный разговор

Канцлер Австрии Курц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого пообещал поддерживать Украину в борьбе с коррупцией. Об этом он написал в своем Twitter.

Канцлер подчеркнул, что Украина остается важным партнером для Австрии.

Курц пообещал Зеленскому поддерживать борьбу с коррупцией в Украине

"Сегодня был дружеский телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", - подчеркнул он.

Курц также отметил необходимость достижения прогресса в осуществлении минских соглашений с полным уважением к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Напомним, 21 апреля канцлер Австрии Курц поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Канцлер призвал Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией.

Как писало РБК-Украина, советники новоизбранного президента Украины Александр Данилюк и Руслан Рябошапка обсудили с послами 28 стран Европейского союза противодействие агрессии России и ужесточение санкций против нее.

Советники Зеленского обсудили с послами ЕС противодействие агрессии РФ
Новости Украины Владимир ЗеленскийАвстрияСебастьян Курц
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